OM : Affaire Redouane Bougheraba, de terribles révélations émergent

La polémique autour du tifo représentant l’humoriste Redouane Bougheraba ne dégonfle pas. Des informations récentes dévoilent les dessous de cette affaire qui secoue l’OM.

OM : Un deal secret autour du tifo de Redouane Bougheraba dévoilé

L’avant-match du match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-2) dimanche dernier a été très agité. Avant le coup d’envoi du choc, les South Winners ont érigé dans la tribune Ganay un tifo représentant l’humoriste marseillais Redouane Bougheraba, maillot de l’OM sur le dos et soulevant la Coupe aux grandes oreilles. Cette affiche a rapidement provoqué une polémique dans la cité phocéenne.

Certains ont vu dans ce tifo une forme de publicité déguisée, tandis que d’autres ont défendu l’idée qu’il s’agissait simplement de rendre hommage à une figure locale qui a réussi et qui est fièrement associée à Marseille. Cependant, les révélations de Marwan Belkcam, un insider bien informé, ont apporté un nouvel éclairage sur cette affaire.

Selon ses informations, ce tifo aurait été négocié avec Prime Video pour promouvoir le spectacle de Redouane Bougheraba, sans que le président Pablo Longoria en soit informé. Il semble que le directeur général de l’OM, Stephane Tessier, aurait validé cette opération dans le but de renforcer ses relations avec les groupes de supporters en vue d’une possible prise de pouvoir à la tête du club en cas de départ de Pablo Longoria.

Le tifo initialement prévu pour le match entre OM et Metz

Ce qui devait être une simple animation en tribunes a alors pris une dimension commerciale et politique, mettant en exergue les tensions et les rapports de force en interne au sein de l’OM. Marwan Belkcam ajoute que le diffuseur Prime Video aurait exercé une certaine pression sur les South Winners pour que le tifo soit déployé lors du Classique contre le PSG, plutôt que lors du match contre Metz. Ce geste aurait rapidement semé la discorde en coulisses, vu l’agacement de Pablo Longoria.

Sur le tifo :



– Amazon Prime a dealé le tifo pour promouvoir le spectacle de Redouane Bougheraba.



– Le décisionnaire au club, c'est Tessier, sans prévenir Longoria, qui y a vu un coup de com' et se placer pour devenir président l'an prochain



(1/2) https://t.co/Ei13quGqf7 — MB. (@MarwanBelkacem) April 3, 2024

Cette affaire met en tout cas en évidence les enjeux cachés du football moderne, où les intérêts commerciaux s’entremêlent souvent avec les passions des supporters. Elle souligne également l’importance des communications transparentes et des décisions concertées au sein des clubs pour éviter les polémiques et maintenir une cohésion essentielle à la réussite sportive et institutionnelle. Quoi qu’il en soit, il faudra rester très prudent face à ces terribles accusations.