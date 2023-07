Annoncé sur les tablettes de l'OM depuis plusieurs heures, Pierre-Emerick Aubameyang tient un accord verbal avec Marseille et Pablo Longoria.

Mercato OM : Pierre-Emerick Aubameyang se rapproche de Marseille

Il est peut-être là le gros coup de l'été signé Pablo Longoria. Comme l'année dernière avec Alexis Sanchez, l'OM est en passe d'enflammer la cité phocéenne avec l'arrivée d'un attaquant de classe mondiale. Depuis samedi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang est annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille, et si peu de gens y croyaient au départ, l'arrivée de l'international gabonais est proche d'être bouclée.

Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano, l'OM et Pierre-Emerick Aubameyang se sont d'ores et déjà mis d'accord autour d'un contrat de trois ans. L'ancien joueur du Barça et du Borussia Dortmund a été très clair dès le départ, il veut absolument rejoindre Marseille et a été convaincu par le projet sportif proposé par Pablo Longoria. Toujours selon les informations de l'insider, les discussions entre l'Olympique de Marseille et Chelsea auront lieu dans la semaine, et celles-ci ne s'annoncent pas difficiles. Les dirigeants londoniens seraient enclin à laisser partir l'attaquant de 34 ans contre une faible indemnité de transfert.

Pierre-Emerick Aubameyang doit retrouver son niveau

Il sort d'une saison plus que délicate avec Chelsea. En 21 matchs disputés toutes compétitions confondues, Pierre-Emerick Aubameyang n'a inscrit que 3 buts et délivré une passe décisive. Un motif d'inquiétude pour l'OM ? Pas vraiment. Car l'an dernier, beaucoup d'observateurs étaient sceptiques lors de l'arrivée d'Alexis Sanchez.

Finalement, du haut de ses 34 ans, l'attaquant chilien a réalisé une saison plus que convaincante qui pousse l'OM à négocier aujourd'ui pour le faire prolonger. Il n'est donc pas impossible que la finalité soit identique pour Pierre-Emerick Aubameyang, dont le talent et le potentiel du joueur reste indéniable. En étant au centre du projet, avec un stade Vélodrome en fusion, l'attaquant gabonais peut largement rebondir, et faire le bonheur de l'Olympique de Marseille dans les mois à venir.