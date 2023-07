N'entrant plus dans les plans de Franck Haise, un attaquant ne jouera pas cette saison sous les couleurs du RC Lens. Il va découvrir un nouveau championnat.

Mercato RC Lens : Adam Buksa rejoint Antalyaspor

De retour à l'entraînement depuis une semaine, le RC Lens compte bien gérer ses départs. Après ceux de Seko Fofana, Loïs Openda et le probable de Jean Onana, c'est autour d'Adam Buksa de quitter le Nord. Une saison et puis s'en va. On s'y attendait, c'est désormais officiel, Adam Buksa va quitter le RC Lens.

Le RCL a annoncé sur son site le départ de son joueur vers la Turquie, à Antalyaspor. "Adam Buksa rejoint les couleurs d’Antalyaspor sous forme de prêt." L'annonce n'a pas de quoi surprendre les supporters lensois, puisque le Polonais n'a jamais vraiment pu montrer l'étendu de son talent avec les Sang et Or. Arrivé l'année dernière pour 6 millions d'euros en provenance de New England Revolution en MLS, il n'a disputé que 8 petits matchs cette saison.

Un passage marqué par des blessures

La faute à une grave blessure lors de la préparation l'année dernière. Alors qu'il se blesse avant le début de la Ligue 1, il aura du mal à revenir. Un retour sur les pelouses était évoqué en automne, mais l'attaquant va vite replonger. Il termine sa première saison avec seulement 8 petits matchs et 90 minutes jouées sans inscrire le moindre but.

Des débuts cauchemardesques pour l'international polonais qui figurait parmi les meilleurs attaquants de MLS avec son ancien club où il totalise 71 matchs pour 33 buts inscrits en 3 saisons. Une absence sur les terrains qui lui a coûté sa place à la Coupe du Monde au Qatar. Nul doute que le joueur voudra oublier son passage en terre lensoise pour se relancer. En cas de bonnes performances avec Antalyaspor, les Turcs s'offrir ses services puisque le RCL a inclus une option d'achat.