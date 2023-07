Alors que le RC Lens prépare son retour, plusieurs joueurs pourraient ne pas être retenus. Parmi eux, Jean Onana ne figure plus dans les plans de Franck Haise.

Mercato RC Lens : Jean Onana sur le départ

Si le RC Lens se montre présent avec pas moins de cinq recrues, le club nordiste s'active aussi du côté des départs. Après Loïs Openda et Seko Fofana, c'est Jean Onana qui pourrait quitter le Nord-Pas-de-Calais. Pour sa première année, le joueur n'aura disputé que 23 matchs en étant titulaire qu'à 10 reprises toutes compétitions confondues.

Même s'il a su se montrer convaincant sur le terrain, il semblerait que Franck Haise ne compte pas sur l'ancien joueur des Girondins. Une porte de sortie lui est ouverte et plusieurs formations sont intéressées par le Camerounais. Le Besiktas dispose d'une longueur d'avance, où des discussions sont en cours avec le board lensois.

Plusieurs équipes surveillent Jean Onana

S'il n'a pas été titulaire comme il l'espérait à son arrivée en terre lensoise, le milieu de terrain dispose d'offres venues de l'étrangers. Plusieurs écuries européennes, un club espagnol et un club des Pays-Bas, dont les noms n'ont pas filtré, ont coché son nom. Il y a quelques semaines, le directeur sportif de Besiktas, Ceyhun Kazancı, indiquait que des pourparlers avaient lieu.

"Nous avons proposé un prêt au club de Lens pour Jean Onana. Mais Lens n’a voulu qu’un transfert définitif pour Onana. Nous avons donc stoppé ce transfert pour le moment." Si les négociations se sont arrêtées, elles pourraient avoir repris, selon le journaliste Abdellah Boulma. Cependant, si Franck Haise ne compte pas sur le joueur, il faut penser qu'une vente sera possible seulement si la formation lensoise retrouve les 4 millions d'euros qu'elle avait investi l'été dernier.

De plus, selon L'Équipe, une vente de Jean Onana permettrait au RCL de s'arracher les services de Romain Saïss dans le cadre d'un échange. S'il a évolué au poste de milieu de terrain l'année passée, le numéro 6 a pu se montrer utile en tant que défenseur central lorsque l'entraîneur le demandait. Estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt, il y a fort à parier que les Sang et Or feront augmenter l'offre, comme ils ont pu le faire pour vendre Loïs Openda.