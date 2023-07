Blessé depuis le mois de février dernier, Neymar ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Et Mauricio Pochettino voudrait le rapatrier à Chelsea.

Mercato PSG : Mauricio Pochettino veut Neymar à Chelsea

Comme Kylian Mbappé, l'avenir de Neymar au Paris Saint-Germain est rempli d'incertitudes. S'il se verrait bien rester dans la capitale française, les dirigeants parisiens ne l'entendent pas vraiment de cette oreille. Entre ses blessures à répétition et son comportement loin d'être irréprochable, l'attaquant brésilien ne fait plus l'unanimité au PSG, et un départ cet été est une réelle possibilité.

D'abord associé au FC Barcelone où le principal intéressé voulait faire son retour, avant d'être recalé en public par Xavi, c'est désormais du côté de Chelsea que le joueur de 30 ans pourrait se relancer. En effet, d'après les informations révélées ce mercredi par Fabien Guyon, Neymar serait la priorité de Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin passé par le PSG lors de la saison 2021-2022 et qui a côtoyé l'ancien attaquant du Barça. Le journaliste explique également que les dirigeants londoniens espèrent le convaincre de rejoindre les Blues cet été. Une mission délicate car Neymar veut rester au PSG à l'heure actuelle.

Les nouvelles sont rassurantes concernant sa blessure à la cheville

Mardi, le PSG a publié un communiqué médical dans lequel il a donné des nouvelles de certains cadres du club francilien. S'il a d'abord annoncé la grosse rechute de Nuno Mendes, des nouvelles sur l'état de santé de Neymar ont été données par la suite. Gravement blessé en février dernier à la cheville, l'international brésilien a subi une intervention chirurgicale en mars dernier suivie d'une longue rééducation.

Et d'après les dires du Paris Saint-Germain, l'attaquant de 30 ans est sur le point de reprendre partiellement les entraînements collectifs avec le reste de ses coéquipiers. Il n'est donc pas impossible de le voir sur le terrain lors de la reprise du championnat le 12 août prochain. Reste à savoir si ce sera avec le maillot du PSG sur les épaules.