Alerte Mercato : Les plans explosifs de Xavi pour transformer le Barça

Trois profils sont particulièrement ciblés par le Barça, un latéral gauche, un milieu et un ailier gauche. De quoi rassurer les supporters blaugranas après la prolongation de Xavi qui suscite beaucoup de débats.

Barça : Laporta promet un mercato de folie à Xavi

C’est officiel depuis hier, Xavi Hernandez continue son aventure au Barça…et il a déjà en tête l’équipe de la saison prochaine. La base sera une équipe très jeune autour des cracks qui ont émergé cette année comme Lamine Yamal, Fermín López ou encore Pau Cubarsi.

Selon le quotidien espagnol Sport, c’est l’émergence de ces jeunes joueurs qui a rapproché Xavi et le conseil d’administration pour cette éventuelle prolongation. Autre phénomène qui a joué, il n’y avait pas d’entraîneur de prestige ou de personnalité incontestable sur le marché des transferts. Au final, l’ancien joueur du FC Barcelone va rester l’entraineur du club blaugrana jusqu’en juin 2025.

Joan Laporta a fait la promesse à Xavi d'un 𝗴𝗿𝗼𝘀 𝗿𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 cet été. 💙❤️



Trois profils sont déjà ciblés :

▫️ un latéral gauche

▫️ un milieu

▫️ un ailier gauche



🗞️ @sport pic.twitter.com/q8uLsNPs7m — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2024

Kimmich ou Zubimendi et Bernardo Silva

Selon Sport, Xavi a un projet et une équipe claire en tête. Avec deux ou trois bonnes signatures, le technicien catalan se sentirai prêt pour la saison prochaine. Il s’agit de Joshua Kimmich, Martin Zubimendi et Bernardo Silva pour une somme d’environ 120 millions au total. Ce qui pourra être compensé en équilibrant les chiffres et en acceptant la fameuse règle du 1-1 : « tant je vends tant j’achète ».

D’autant plus que Xavi laisse la porte ouverte pour quelques départs importants comme Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie De Jong, Ferran Torres ou Raphinha. Si tout se passe comme Xavi l’espère, l’équipe serait assez intéressante : Ter Stegen, Fort, Araujo ou Koundé, Cubarsí, Balde, Kimmich ou Zubimendi, Pedri, Gavi, Bernardo Silva, Lewandowski et Lamine Yamal. Une équipe compétitive pour ramener le titre de champion d’Espagne du côté de la Catalogne, ainsi que la Ligue des Champions qui fuit le club blaugrana depuis presque 10 ans maintenant.