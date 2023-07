L’ASSE a conclu une signature importante ce mercredi, dans le cadre d’un partenariat, pour le compte de la section féminine.

L'ASSE et le CHU de Saint-Etienne se mettent ensemble pour la santé des Vertes

Promue en D1 Arkema cette saison, l’équipe féminine de l’ASSE s’est renforcée pour se maintenir dans l’élite. Plusieurs joueuses ont rejoint l’équipe de Laurent Mortel qui a repris les entraînements, lundi. Les Vertes ont démarré par une batterie de tests et quelques contacts avec le ballon. Elles se déplaceront à Chambon-sur-Lignon pour un stage de cohésion au début du mois d’août. Les Stéphanois livreront 6 matchs amicaux ensuite, avant le coup d’envoi du championnat prévu le 16 septembre, face au Stade de Reims.

Entre-temps, l’ASSE s’est offert un nouveau partenaire, au bénéfice de son équipe féminine. La convention signée par le club ligérien et le CHU de Saint-Etienne a été officialisée ce jour. « Soucieuse de la santé de ses joueuses et désireuse de les accompagner dans l’optimisation de leurs performances, l’AS Saint-Étienne a conclu un partenariat avec la Clinique Universitaire du Sport et de l’Arthrose du Centre Hospitalier Universitaire de Saint-Étienne, pour une prise en charge médicale optimale et un meilleur suivi de la santé des Stéphanoises », a informé le club dans un communiqué.

ASSE : L'équipe de Laurent Mortel prise en charge pendant toute la saison

Selon les explications de la direction stéphanoise, l’effectif de Laurent Mortel sera pris en charge dès la reprise avec l’établissement de bilans physiques de pré-saison, un suivi de chaque joueuse tout au long de la saison, un travail de prévention médicale des blessures, ainsi que l’accompagnement au retour à la compétition des joueuses blessées. L’accord de partenariat prévoit également une prise en charge sur les soins d’urgence en cas de blessure grave des Stéphanoises.