C’est officiel, l’ASSE a acté une importante signature. Un technicien a prolongé son contrat au sein du club après une première saison réussie.

Mercato ASSE : Laurent Mortel prolonge avec l’équipe féminine

L’ASSE a prolongé le contrat de Laurent Mortel au poste d’entraîneur de l'équipe féminine. Il a signé un nouveau bail d’une saison, après avoir promu les Vertes en D1 Arkema. « Champion de Division 2 après une saison de haut vol, Laurent Mortel est plus que jamais l’entraîneur des Vertes ! Le tacticien de 48 ans est désormais lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’en 2024 », a informé l'AS Saint-Etienne dans un communiqué officiel. Les membres du staff technique stéphanois sont également reconduits dans leur fonction respective. Mathieu Dupré reste donc l’adjoint de Mortel et préparateur physique, et Suzy Pasquier, l’analyste vidéo.

« Cette saison, les Vertes ont en effet réalisé un exercice presque parfait, leur permettant de valider leur montée en D1 Arkema, puis d’être sacrées Championnes de France de Division 2. Au-delà de la performance sportive, le vestiaire stéphanois, pourtant quasiment entièrement renouvelé, a également impressionné par son unité, et ce, malgré une importante mixité symbolisée par les sept nationalités représentées au sein de l’effectif », a souligné l'ASSE pour louer le travail de son entraîneur.

Jean-Marc Barsotti : « Mortel a parfaitement justifié la confiance placé en lui »

Alors que Laurent Mortel se prépare à diriger les Vertes dans l’élite, Jean-Marc Barsotti, président de l’association ASSE, s’en réjouit. « Laurent a parfaitement justifié la confiance que le club a placé en lui l'été dernier. Après avoir validé la montée dans l'élite du football féminin français et ainsi rempli l'objectif fixé, nous nous réjouissons de pouvoir compter sur son engagement total, tout comme celui de son staff, pour la saison qui se profile. Nous pouvons désormais idéalement nous préparer pour bien figurer en première division », a-t-il réagi.