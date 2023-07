Annoncé pour être conclue cette semaine, la signature de Dylan Batubinsika à l'ASSE prend du retard, selon les dernières informations.

Mercato ASSE : Rebondissement dans le dossier Dylan Batubinsika

La signature de Dylan Batubinsika à l’ASSE est toujours attendue par les supporters. L’insider Mohamed Toubache-Ter a fait savoir, lundi, que le dossier est « en cours de finalisation » et que l’AS Saint-Etienne souhaitait le boucler avant le match amical contre Clermont Foot, samedi à l’Etrat (à 16h). Mais à trois jours de ce délai, le défenseur central est toujours au Portugal. Et pour cause, le FC Famalicão n’est toujours pas d’accord avec le club ligérien sur le montant du transfert du défenseur. Il lui reste encore deux ans de contrat avec le club portugais, soit jusqu'en juin 2025.

Ce mercredi, Evect a fait un nouveau point sur le dossier Dylan Batubinsika. Contrairement au quotidien portugais A Boca, qui annonçait le joueur de 27 ans en approche à l’ASSE, le média spécialisé confirme la tendance. « Selon les précisions que nous avons pu collecter, le dossier n'est pas encore ficelé. Si un accord est proche, il reste encore quelques détails à régler afin de voir le joueur Franco-Congolais débarquer dans le Forez pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat. »

L'ASSE optimiste pour l'arrivée du défenseur congolais

La direction stéphanoise reste optimiste malgré tout. Elle espère trouver un accord pour le transfert de Dylan Batubinsika, le plus tôt possible. Pour rappel, l’ASSE a recruté seulement Ibrahim Sissoko pendant ce mercato estival. Il a signé officiellement le 6 juillet, librement, après avoir résilié son contrat avec le FC Sochaux. L’avant-centre franco-malien a renforcé l’équipe de Laurent Batlles, à la place de Jean-Philippe Krasso. Le buteur ivoirien a lui quitté Saint-Etienne à la fin de son bail et s'est engagé avec l'Étoile Rouge de Belgrade.