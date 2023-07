Si Luis Campos a déjà enregistré sept recrues pour l’équipe de Luis Enrique, la section féminine du PSG poursuit également le renforcement de son effectif.

Mercato PSG : Nicole Payne s'engage au Paris SG jusqu'en juin 2026

Après une saison blanche sous les ordres de Gérard Prêcheur, les féminines du Paris Saint-Germain doivent repartir du bon pied et reconstruire un effectif capable de jouer les premiers rôles durant l’exercice 2023-2024. Surtout après avoir acté les départs de Kheira Hamraoui, Sarah Bouhaddi, Ashley Lawrence et Kadidiatou Diani. Ainsi, après les arrivées de Viola Calligaris et Ana Vitoria, les responsables de la direction sportive, Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy, ont finalisé la signature de Nicole Payne.

Comme pressenti ces derniers jours, la latérale droite de 22 ans arrive en provenance de l’équipe universitaire de West Virignia, aux États-Unis. L’internationale nigériane a paraphé un bail de trois ans, soit jusqu’en juin 2026. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée de Nicole Payne. La défenseure internationale nigériane rejoint les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2026. Le Paris Saint-Germain souhaite à Nicole la bienvenue au sein de l’effectif des Rouge et Bleu », écrit le PSG féminin sur son site officiel ce jeudi.

Nicole Payne fière de rejoindre les rangs du PSG

Tout fraîchement arrivée au Paris Saint-Germain en provenance des États-Unis, Nicole Payne a livré ses premières impressions au micro de PSG TV. La nouvelle recrue, qui arrive pour remplacer Sarah Bouhaddi au sein de l’équipe de coach Gérard Prêcheur, s’est dite fière de réaliser un rêve en signant pour le PSG.

« C’est quelque chose dont j’ai toujours rêvé ! Je suis devenue une joueuse professionnelle à mon adolescence, j’ai grandi en jouant au football depuis mes quatre ans, donc le fait de vivre un moment comme celui-là est très spécial. Je suis vraiment reconnaissante d’être ici », a déclaré Nicole Payne, qui va retrouver ses nouvelles partenaires au Camp des Loges, le nouveau centre d’entraînement des Parisiennes.