Alors que plusieurs attaquants de l'OL sont annoncés partants durant ce mercato estival, les dirigeants ont reçu une offre pour l'un d'entre eux.

Mercato OL : Le Fenerbahçe passe à l'action pour Karl Toko-Ekambi

C'est sans doute le dossier le plus compliqué à gérer pour l'Olympique Lyonnais cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Karl Toko-Ekambi ne compte pas reporter le maillot de l'OL, et les supporters du club rhodanien ne veulent plus entendre parler de l'attaquant camerounais. Pour cause, les déclarations tenues par ce dernier dans diverses interviews où il tacle sévèrement le public du Groupama Stadium.

Parti en prêt au Stade Rennais pour la deuxième partie de saison, Karl Toko-Ekambi a fait son retour dans le Rhône à l'issue de l'exercice, et cela pose un réel problème à Lyon. De ce fait, les dirigeants veulent lui trouver une porte de sortie le plus vite possible, et c'est le Fenerbahçe qui pourrait venir sauver l'Olympique Lyonnais.

Positionné sur le dossier depuis plusieurs semaines, le club turc aurait récemment rencontré l'entourage de l'attaquant lyonnais, et une offre aurait d'ores et déjà été transmise à l'OL d'après la presse stambouliote. À l'heure actuelle, le montant de la proposition n'a pas été dévoilée.

Beaucoup d'incertitudes sur le secteur offensif de l'OL à la rentrée

Si Karl Toko-Ekambi est bien parti pour quitter l'OL cet été, d'autres attaquants pourraient faire de même. Véritable révélation de la dernière saison, Bradley Barcola plaît beaucoup au Paris Saint-Germain, et plus particulièrement à Luis Enrique qui aimerait bien l'avoir dans son effectif à la reprise du championnat.

L'avenir de Rayan Cherki est lui aussi incertain, car le jeune prodige de 19 ans est suivi de près par Chelsea, et une offre pourrait rapidement arriver sur la table des dirigeants lyonnais. Laurent Blanc pourrait donc voir son attaque être complètement chamboulée le 12 août prochain pour le retour de la Ligue 1.