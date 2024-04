Luis Enrique joue son va-tout : la stratégie du PSG face au Barça 

À l’aube du match décisive de Ligue des champions du PSG face au FC Barcelone en quart de finale aller au Parc des Princes, Luis Enrique voit se diriger vers lui tous les regards. Cette rencontre promet d’être un affrontement de titans entre deux des clubs les plus prestigieux d’Europe.

Mbappé, Ramos, Dembélé: le trio infernal qui pourrait signer la fin du Barça

La question de la composition de l’attaque du PSG est sur toutes les lèvres, en particulier l’association autour de Kylian Mbappé. La performance exceptionnelle de Mbappé au cours de sa dernière saison parisienne, son probable départ vers le Real Madrid devrait intervenir à la fin de la saison, place le PSG dans une position où chaque décision tactique de ‘entraîneur sera scrutée à la loupe.

Luis Enrique, connu pour ses choix sans Mbappé, une première au PSG depuis l’arrivée du bondynois, et son approche stratégique flexible, pourrait surprendre avec une configuration inattendue. L’option Bradley Barcola semble moins probable compte tenu de sa récente blessure, bien qu’il soit de retour à l’entraînement.

Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, qui ont tous les deux prouvé leur efficacité offensive ces dernières semaines, offrent des alternatives sérieuses. La présence de Ramos, particulièrement, pourrait apporter une dimension supplémentaire à l’attaque parisienne, étant donné sa performance remarquable contre Clermont et l’OM.

Comment le PSG compte utiliser Kang-In Lee pour faire chuter le géant catalan

Cependant, la réelle interrogation réside dans l’utilisation potentielle de Kang-In Lee dans un rôle de soutien pour créer un trio dynamique avec Mbappé et Dembélé. Cette formation, déjà testée avec succès contre le Stade Rennais, pourrait être la clé pour déstabiliser la défense barcelonaise.

La capacité de Lee à distribuer de bons ballons et à trouver des ouvertures pourrait maximiser les opportunités pour Mbappé et Dembélé, ce qui rendrait l’attaque du PSG imprévisible et donc très redoutable pour le FC Barcelone.

L’approche tactique d’Enrique sera d’une grande importance dans ce premier match. Face à une équipe du Barça toujours redoutable, il devra jongler entre la nécessité d’un résultat positif à domicile et la gestion des risques associés à une confrontation trop ouverte. Le choix d’un trio offensif solide, appuyé par une organisation défensive imperméable, pourrait bien être la formule gagnante pour le PSG dans ce duel hautement.

Cette rencontre entre le PSG et le FC Barcelone s’annonce comme une occasion pour les parisiens de corriger la remontada à jamais gravée dans les mémoires.