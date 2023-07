Obliger de passer par les tours préliminaires de la Ligue des Champions pour espérer se qualifier, l'OM connaît son premier adversaire.

OM : Marseille affrontera Dnipro ou le Panathinaïkos

L'OM est fixé ou presque pour son premier tour préliminaire de la Ligue des Champions qui se déroulera le 8 ou 9 août prochain. Ce lundi, le tirage au sort a été effectué, et a livré son verdict pour l'Olympique de Marseille. Les hommes de Marcelino défieront le Dnipro ou le Panathinaïkos, deux adversaires abordables, mais dont il faudra se méfier aussi bien pour l'un que pour l'autre.

Précision importante, l'OM aura la chance de recevoir pour le match retour. Une donnée considérable quand on connaît le rôle du stade Vélodrome dans ce genre de rencontre. Avant cette double confrontation qui sera d'une importance capitale, les Phocéens vont disputer deux derniers matchs de préparation, d'abord face au RKC Waalwijk, puis contre le Bayer Leverkusen le 2 août prochain au Vélodrome.

Des réglages sont encore à régler pour l'OM et Marcelino

Jusqu'à présent, l'OM a disputé deux matchs de préparation depuis le début de la pré-saison. Le premier s'est tenu à la Commanderie le 15 juillet dernier face à Nîmes, où les hommes de Marcelino sont parvenus à s'imposer 2-0 grâce à un doublé de Vitinha.

Samedi midi, les Olympiens étaient confrontés au KAS Eupen pour le deuxième test, et se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0), dans une rencontre assez difficile. À moins de deux semaines du tour préliminaire de la Ligue des Champions, l'OM va devoir rapidement se mettre en condition afin de se donner tous les moyens possibles d'accéder à la phase de poule de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et la route est encore longue avant d'y parvenir.