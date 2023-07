Le Toulouse FC s'intéresse de près à un ailier du championnat suisse. Les dirigeants du TFC anticipent les départs potentiels de Chaïbi et d'Aboukhlal.

Mercato Toulouse FC : Aliou Baldé suivi de près par le TFC

Le Toulouse FC anticipe pour le mois d'août. Alors que Farès Chaïbi, Zakaria Aboukhlal et Rafael Ratao pourraient quitter le TFC en cas d'offre suffisante, les recruteurs toulousains ont pour mission de trouver un potentiel remplaçant. Dans cet optique, L'Équipe annonce que le staff technique des Violets s'est tourné vers Aliou Baldé. Le jeune ailier évolue actuellement à Lausanne-Sport, récemment promu en première division helvétique. D'après Transfermarkt, le Sénégalais est estimé à 800 000 euros. Son contrat avec le club suisse court jusqu'en juin 2026.

À 20 ans, Aliou Baldé sort d'une jolie saison en Challenge League (deuxième division suisse) avec 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 14 rencontres. Il était arrivé en janvier dernier, en provenance des Pays-Bas. Il évoluait alors avec les jeunes du Feyenoord. Gros avantage pour l'adaptation tactique des toulousains, l'ailier sénégalais peut jouer sur les deux côtés, même s'il reste plus efficace sur le côté gauche.

Le transfert de Niklas Schmidt se rapproche

En parallèle du dossier Baldé, le TFC prépare un autre recrutement depuis plusieurs jours, celui de Niklas Schmidt. L'arrivée du milieu offensif du Werder Brême est en très bonne voie. La presse allemande annonce que Damien Comolli et les dirigeants brêmois seraient tombés d'accord. Le montant du transfert avoisinerait les 2,5 millions d'euros. Il ne manque désormais que la réponse définitive du joueur, qui fait face à un dilemme.

Le Werder s'est renforcé au milieu pendant ce mercato et son temps de jeu la saison prochaine pourrait être impacté. Mais l'Allemand est très attaché à ses racines. Tombé en dépression il y a quelques mois, c'est sa famille et son club qui l'ont aidé à remonter la pente. Une aventure qui l'a forcément marqué, et qui pèsera dans la balance au moment de prendre sa décision. Elle devrait tomber dans les prochains jours d'après ses proches.