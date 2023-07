Refusant de le laisser partir gratuitement dans un an, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, aurait reçu une incroyable offre pour sa star Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Al-Hilal propose 300M€ pour attirer Kylian Mbappé

D’après le journaliste britannique Ben Jacobs, le Paris Saint-Germain réfléchit sérieusement à exclure Kylian Mbappé de sa liste pour la prochaine campagne de Ligue des champions s’il décide de rester sans prolonger. « Le club espère que Kylian est conscient qu’il va vivre une saison compliquée s’il attend un départ libre en 2024 », assure le journaliste, qui ajoute que « le PSG encourage tous les prétendants. Ils veulent montrer qu'ils font tout leur possible pour forcer Mbappé à moins qu'il ne signe un nouvel accord. Mbappé voudra peut-être rester à Paris, mais Nasser Al-Khelaïfi considère ses actions comme un sabotage. »

Déterminé à se séparer de son meilleur joueur cet été, le président parisien aurait reçu et accepté une proposition historique pour son transfert cet été. « Ces derniers jours, avant même l’annonce de la mise à l’écart de l’attaquant ce vendredi, les dirigeants parisiens ont reçu une offre importante, 300 millions d’euros, de la part d’un club saoudien, Al-Hilal », indique L’Équipe dans son édition du jour. RMC Sport va plus loin et assure que le PSG a accepté cette offre et autorise désormais le club saoudien à négocier avec le clan Mbappé.

Kylian Mbappé prêt à rejoindre l’Arabie saoudite avant le Real Madrid ?

Annoncé un peu partout en Europe, Kylian Mbappé va-t-il accepter d’aller s’exiler en Arabie saoudite le temps d’une saison avant de rejoindre le Real Madrid l’été prochain ? À en croire RMC Sport, Al-Hilal fait le forcing auprès du Paris Saint-Germain pour obtenir la signature de l’international français de 24 ans.

« Le PSG a autorisé le club saoudien à discuter avec l’attaquant parisien après avoir accepté une offre de transfert de 300 millions d’euros, bonus inclus. Une deuxième offre qui faisait suite à une première offre verbale à 200 millions d’euros pour le transfert du capitaine des Bleus. Paris intensifie ainsi sa pression sur Mbappé », explique le média sportif, qui précise toutefois que, rien n'indique pour le moment que le joueur accepte d'engager des négociations avec le club saoudien, qui lui proposerait 700 millions d’euros par saison pour un contrat de deux années.

En Angleterre, Sky Sports News ajoute ce lundi que plus de cinq clubs, dont des clubs de Premier League, auraient contacté la direction parisienne ce weekend afin de faire une offre. Il est question de plusieurs propositions avec seulement de l’argent, mais aussi certaines avec un joueur et une somme en plus. Mais la principale priorité de Kylian Mbappé reste une arrivée libre au Real Madrid l’été prochain. Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton.