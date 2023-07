La vente de Kylian Mbappé par le PSG à l’Arabie Saoudite sera-t-elle possible ? Le capitaine de l’équipe de France a répondu à l’approche des Saoudiens d’Al-Hilal prêts à lui assurer 700 millions d’euros de revenus par saison.

Kylian Mbappé refuse de quitter le PSG pour l'Arabie Saoudite

Le PSG se retrouve en difficulté dans le dossier Kylian Mbappé. Le club de la capitale, approché par le club saoudien Al-Hilal, n’empochera pas les 300 millions d’euros prêts à lui être versés par cette équipe pour le transfert de son buteur. La raison, L'Équipe avance que l’entourage de Kylian Mbappé ne veut même pas rencontrer ou écouter les émissaires du club d’Arabie Saoudite chargés de transmettre la fameuse proposition de 200 millions de salaire avec des contrats publicitaires pouvant arrondir ses gains à 700 millions d’euros en une année.

Les représentants du club venus de l’Arabie Saoudite étaient à Paris mercredi pour rencontrer les proches du joueur du PSG sans succès. Jouer dans un pays du Golfe ne serait pas dans les plans de Kylian Mbappé qui souhaiterait toujours rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison. Avec le risque pas vraiment réel de sa mise à l’écart cette saison, aucun club sérieux ne se permettrait de traiter un attaquant de cette envergure de la sorte, un accord pourrait être trouvé entre lui et le club parisien afin de rendre possible son transfert vers le Real.

Initialement, Kylian Mbappé voulait aller à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain avant de partir libre au mercato estival 2024. Le PSG refuse cette issue, assurant que Mbappé lui avait promis de ne jamais quitter ses rangs gratuitement. Céder le meilleur joueur du monde à un club rival gratuitement n’est pas concevable pour Nasser Al-Khelaïfi (président du club de la capitale), qui espère encore une offre concrète du Real Madrid pour le transfert de l’attaquant.

Quand le Real Madrid irrite le PSG avec son jeu du mort

Sauf que côté espagnol, Florentino Perez et ses collaborateurs jouent le pourrissement de la situation. Malgré le tapage médiatique qui entoure cette affaire, le Real Madrid ne donne aucun signe de vie aux dirigeants du PSG pour une éventuelle offre concernant Mbappé. Les merengues ne prévoient verser 150 M€ de primes à la signature qu’à l’attaquant français et pas un euro de plus. Il est donc préférable pour eux de patienter une saison avant d’enrôler le capitaine des Bleus plutôt que de négocier avec Paris qui lui demandera 300 millions d’euros pour le transfert du joueur cet été.

Nasser Al-Khelaïfi a autorisé les dirigeants saoudiens d’Al-Hilal à négocier avec Mbappé pour le convaincre d’accepter leur offre. Le club parisien a lui-même déjà un point d’accord sur l’indemnité de transfert à verser pour le transfert de Mbappé de près de 300M€. Avec le refus de discuter de l'attaquant, la preuve est donnée de ce que l'argent ne peut pas tout, du moins pas avec tout le monde.