Après que le PSG ait accepté l'offre d'Al-Hilal pour Kylian Mbappé, la délégation saoudienne est attendue à Paris pour négocier avec l'attaquant français.

Mercato PSG : Les dirigeants d'Al-Hilal se rendront à Paris dans la semaine

L'Arabie saoudite va t-elle s'emparer de Kylian Mbappé pour la saison à venir ? Cette hypothèse qui semblait fantaisiste devient de plus en plus probable ces dernières heures. Lundi, le club d'Al-Hilal a proposé au PSG une somme de 300 millions d'euros pour acheter la dernière année de contrat de l'attaquant français. Une proposition acceptée par Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, c'est avec le natif de Bondy que les dirigeants saoudiens vont devoir négocier.

Selon les informations de Fabrizio Romano divulguées ce mercredi, la délégation d'Al-Hilal est attendue à Paris dans la semaine avec de débuter les négociations avec l'entourage du joueur parisien, et de mettre en lumière ce qu'elle propose pour le futur contrat de Kylian Mbappé. D'après l'insider, les dirigeants saoudiens seraient enclin à signer le joueur de 24 ans pour une seule saison, afin qu'il puisse partir librement l'été prochain. De plus, un salaire fixe de 200 millions d'euros, pouvant monter jusqu'à 700 millions d'euros avec les droits à l'image et les contrats commerciaux sera également mis sur la table.

Kylian Mbappé veut rejoindre le Real Madrid en 2024

Malgré tout ce qui se passe à son sujet depuis plusieurs jours, Kylian Mbappé maintient sa ligne de conduite. L'attaquant français n'a toujours qu'une seule idée en tête : rejoindre gratuitement le Real Madrid l'an prochain pour toucher une jolie prime à la signature. Si cette condition est respectée par les dirigeants d'Al-Hilal en lui proposant de venir pour une seule saison, la possibilité de voir le natif de Bondy s'engager en Arabie saoudite deviendrait plus que sérieuse.

Pour rappel, il reste que cinq jours à Kylian Mbappé pour annoncer sa décision finale à Nasser Al-Khelaïfi sur son avenir au Paris Saint-Germain. D'ici là, il risque de se passer encore beaucoup de choses.