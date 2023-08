Désireux de recruter un attaquant de pointe sur ce dernier mois de mercato estival, le Stade Rennais est en contact pour un buteur de Ligue 1.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC discute pour Habib Diallo

Après Ludovic Blas et Enzo Le Fée, le Stade Rennais pourrait bien faire venir un autre grand nom du championnat de France. À la recherche d'un attaquant de pointe style"pivot", Florian Maurice avait commencé a exploré la piste menant à Habib Diallo au mois de juin dernier. Et si ce dossier semblait avoir pris du plomb dans l'aile, les discussions seraient toujours en cours entre le SRFC et le RC Strasbourg au sujet de l'attaquant sénégalais.

Le journaliste François Rauzy a indiqué mardi soir sur le Space Twitter que Florian Maurice négociait de façon sérieuse, tout en précisant que le profil du joueur strasbourgeois était très apprécié par Bruno Genesio. La saison dernière, Habib Diallo s'est révélé sous le maillot du RCSA, en inscrivant 20 buts en 37 matchs de championnat disputés.

Un milieu de terrain aussi ciblé par le Stade Rennais

Avec le départ de Lesley Ugochukwu en direction de Chelsea pour un montant de 27,5 millions d'euros, Florian Maurice devrait recruter un milieu de terrain au profil défensif pour le remplacer. Toujours d'après le journaliste de France Bleu Armorique, le profil de Tiémoué Bakayoko est apprécié en interne, et figure sur la short-list du Stade Rennais.

Toutefois, impossible de savoir si cette piste est la plus désirée par les dirigeants rennais à ce jour. Ce qui est certain, c'est que le mercato estival du SRFC est loin d'être terminé, et il n'est pas impossible que de bonnes surprises soient annoncées dans les prochaines semaines.