Bien décidé à aller au bout de son idée en partant libre du PSG l'été prochain, Kylian Mbappé est déterminé à faire mal à son club.

Mercato PSG : Kylian Mbappé ne lâchera pas l'affaire

Il est en mission depuis plusieurs semaines. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour battre des records ou gagner des trophées avec le Paris Saint-Germain. Désireux de vouloir partir libre au Real Madrid l'été prochain, Kylian Mbappé ne compte pas renoncer à son projet malgré les différentes sanctions prises à son encontre par le PSG. Exclu de la tournée parisienne au Japon, l'attaquant français a intégré le "loft", et s'entraîne avec les indésirables qui sont invités à partir cet été.

En refusant d'activer son option pour prolonger d'une année supplémentaire, Kylian Mbappé fait lui aussi partie de la liste des transferts, et Nasser Al-Khelaïfi travaille sans relâche afin de lui trouver une porte de sortie cet été. Néanmoins, la tâche est loin d'être facile, car peu nombreux sont les prétendants à vouloir dépenser 200 millions d'euros pour racheter la dernière année de contrat du natif de Bondy. De plus, l'attaquant de 24 ans est prêt à tout pour rendre la vie dure à ses dirigeants. D'après la Cadena SER, Kylian Mbappé est bouleversé par la situation, et compte bien rester au PSG pour prendre un maximum d'argent jusqu'au dernier centime. Il envisage également de refuser toutes propositions formulées par Nasser Al-Khelaïfi au sujet d'une solution pour son avenir.

Kylian Mbappé écarté pour la reprise du championnat ?

D'après les informations divulguées par le journaliste Andrés Onrubia Ramos, le PSG envisage d'écarter Kylian Mbappé pour la 1ère journée de championnat face au FC Lorient le 12 août prochain au Parc des Princes. Un choix fort qui témoignerait de la détermination de Nasser Al-Khelaïfi à ne pas céder aux exigences de l'attaquant français, tout en montrant que personne n'est au dessus du Paris Saint-Germain. Le bras de fer entre la star parisienne et le Paris Saint-Germain semble bien partie pour perdurer, et il est difficile de savoir jusqu'où les deux camps sont prêts à aller pour obtenir gain de cause.