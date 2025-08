Mercato : Après Paixao, l’OM réussit un coup de génie à 13M€

Très ambitieux lors de ce mercato estival, l’OM multiplie les renforts en vue de la saison prochaine. Après avoir officialisé le transfert d’Igor Paixão, le club marseillais serait tout proche de finaliser un nouveau deal à 13 millions d’euros.

Mercato : L’OM avance ses pions pour un ancien du PSG

Avec l’international brésilien Igor Paixao, l’OM tient sa cinquième recrue de l’été, après les arrivées de CJ Egan Riley, Angel Gomes, Facundo Medina et Pierre-Emerick Aubameyang. Pour autant, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’ont pas prévu de s’arrêter en si bon chemin.

Déterminé à offrir à son entraîneur Roberto De Zerbi une équipe compétitive en vue de la prochaine Ligue des Champions, le club olympien s’active encore sur le marché des transferts pour mettre la main sur deux ou trois renforts défensifs. Et le prochain à débarquer à Marseille pourrait se nommer Timothy Weah.

Priorité du coach olympien pour renforcer le côté droit de la défense, le joueur formé au Paris Saint-Germain serait proche de signer son retour en Ligue 1. En effet, selon les informations de TMW, la Juventus Turin et l’OM n’auraient jamais été aussi proches d’un accord pour l’international américain de 25 ans.

Les négociations semblaient bloquer, mais finalement l’OM aurait trouvé la parade pour faire bouger les lignes. Le fils de la légende Georges Weah ne souhaitant que rejoindre le vice-champion de France. « Des contacts ont eu lieu ces dernières heures, mais il ne veut que Marseille. Un transfert permanent est envisagé pour un montant d’environ 13 millions d’euros.

Le club français est prêt à faire le sacrifice financier pour le recruter, et nous nous attendons à ce qu’un accord soit finalisé dans les prochaines heures », explique le journaliste Matteo Moretto. Pour autant, la Vieille Dame attend toujours que Medhi Benatia passe aux choses concrètes.

La Juve attend l’offre de l’OM pour Timothy Weah

Au micro de Sky Italia, Damien Comolli a confirmé le souhait de Timothy Weah de rejoindre l’OM. Toutefois, le directeur général de la Juventus Turin assure que les dirigeants marseillais n’ont pas encore formulé l’offre adéquate pour son transfert.

« Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate. Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée », a déclaré le dirigeant turinois. De son côté, Sacha Tavolieri rapporte que Timothy Weah serait prêt à faire un effort financier pour baisser son salaire afin de faciliter son retour en France. Affaire à suivre…