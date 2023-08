En plus de Gonçalo Ramos qui se rapproche du PSG, Luis Campos veut faire venir Randal Kolo Muani et a un plan pour boucler son arrivée.

Mercato PSG : Le Paris SG accélère pour son numéro 9

Sur le dossier depuis plusieurs semaines, le PSG est en train de passer la deuxième en ce qui concerne le futur attaquant de pointe de l'effectif de Luis Enrique. Pour le moment, seul Hugo Ekitike fait office de véritable numéro 9 au sein de l'équipe parisienne, et malgré des prestations intéressantes lors des matchs de préparation, l'ancien rémois ne correspond pas au profil désiré par le club de la capitale. Luis Campos veut un grand nom, avec du potentiel et de l'efficacité devant le but, pour permettre au PSG de passer un cap en Ligue des Champions, et de potentiellement faire oublier Kylian Mbappé.

La piste privilégiée menait d'abord à Harry Kane, mais l'attaquant anglais devrait finalement rejoindre le Bayern Munich. Ces dernières heures, Gonçalo Ramos est annoncé avec insistance du côté du PSG, et un accord de principe à déjà été trouvé avec le Benfica Lisbonne pour le joueur portugais. Mais le Paris Saint-Germain ne veut pas qu'un seul attaquant, et a une autre priorité depuis plusieurs jours. En effet, les dirigeants ont réactivé la piste menant à Randal Kolo Muani et auraient un plan assez fou pour tenter de convaincre l'Eintracht Francfort dans les prochains jours.

Hugo Ekitike inclus dans la transaction pour Randal Kolo Muani ?

Selon les informations révélées par RMC Sport, Hugo Ekitike serait toujours sur le départ en ce dernier mois de mercato. De ce fait, le PSG pourrait s'en servir pour tenter de convaincre les dirigeants de l'Eintracht Francfort dans le dossier Randal Kolo Muani. En effet, la source indique que le PSG pourrait inclure Hugo Ekitike dans le deal avec le club allemand pour essayer de faire baisser le prix de Kolo Muani.

Un pari assez osé lorsque l'on compare le niveau des deux joueurs qui est encore loin d'être identique. En Europe, d'autres clubs sont à l'affût pour l'ancien attaquant du Stade de Reims. C'est notamment le cas de la Juventus, de West Ham, du Bayer Leverkusen et de Nottingham Forest.