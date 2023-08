Auteur d'une nouvelle belle saison avec le Benfica, Gonçalo Ramos a plaît au PSG, et un accord est proche d'être trouvé pour son arrivée en France.

Mercato PSG : Le Paris SG est déjà d'accord avec Gonçalo Ramos

Avec 27 buts et 12 passes décisives, toutes compétitions confondues, sous les couleurs du Benfica cette année, Gonçalo Ramos n'a pas manqué d'attirer la convoitise de grands clubs européens, et notamment le PSG, qui cherche du renouveau pour son attaque, alors que l'avenir de Kylian Mbappé est plus qu'incertain dans la capitale. C'est pourquoi Luis Campos aimerait boucler le dossier menant à l'attaquant portugais au plus vite.

À en croire les informations de RMC Sport, un accord aurait déjà été trouvé avec Gonçalo Ramos, tandis que les discussions avec le Benfica Lisbonne sont en très bonne voie. Probablement, à cette heure, l'un des dossier offensif le plus proche d'être conclu pour le Paris SG, notamment grâce aux relations qui existent entre Luis Campos et Jorge Mendes, l'agent du joueur.

Quatre attaquants au PSG cet été ?

Tandis que la piste menant à Gonçalo Ramos se précise, et que le PSG attend de pouvoir officialiser l'arrivée d'Ousmane Dembélé avant la reprise du championnat de France, deux autres joueurs offensifs pourraient suivre. Selon Foot Mercato, la direction parisienne aimerait offrir à Luis Enrique une nouvelle ligne d'attaque. Celle-ci comprendrait les deux joueurs cités plus haut, mais également Bradley Barcola et Randal Kolo Muani.

En faisant ces deux derniers transferts, le PSG dévoile sa stratégie qui consiste à se pencher sur de jeunes joueurs, français de préférence, pour préparer l'avenir. Pour le moment, rien n'est encore fait, notamment dans le dossier Bradley Barcola, qui s'annonce plus compliqué que prévu, après le rejet de la dernière offre des Parisiens, plus de 30 millions d'euros, par le board lyonnais.