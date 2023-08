Trois jours après le partenariat renouvelé avec les hippodromes ligériens, l’ ASSE s’est encore offert un nouveau partenaire, pour la nouvelle saison.

ASSE : Centr’Auto Plaine, partenaire officiel de l’équipe féminine de Saint-Etienne

Mardi, l’ASSE avait officialisé le renouvellement de son partenariat avec les Sociétés Hippiques de Feurs et de Saint-Galmier. Roland Romeyer en personne (co-propriétaire de l’AS Saint-Etienne avec Bernard Caïazzo) avait été l’un des signataires de cet accord. Ce vendredi, le club ligérien a noué un nouvel accord avec une autre entreprise locale. Mais pour le compte de l’équipe féminine, dirigée par Laurent Mortel.

L’ASSE s’est en effet liée au Centr’Auto Plaine, qui devient donc partenaire officiel de l’équipe féminine stéphanoise, pour la saison 2023-2024 en D1 Arkema. La chaîne locale de pneumatiques et pièces automobiles s’affichera notamment sur le short des Vertes, comme l’a précisé le club ligérien.

« Dans le cadre de ce partenariat, des activations physiques et numériques auront lieu tout au long de la saison pour soutenir et encourager l'équipe dont Élise Legrout est la capitaine », a assuré l’ASSE dans son communiqué. Pour rappel, l’ASSE et le CHU de Saint-Etienne avaient conclu un partenariat pour offrir un meilleur suivi de la santé des Vertes, le 19 juillet dernier.

Jean-Marc Barsotti « se réjouit d'accueillir un nouveau partenaire local fort »

Deux signataires du nouveau partenariat ont livré leurs premières impressions. Ils sont mutuellement heureux de leur union. « Nous sommes très fiers d'apporter notre soutien à ces femmes passionnées qui poursuivent un objectif clair. Je crois en cette génération ''Verte'' à qui je souhaite le meilleur pour la saison à venir ! Centr'Auto Plaine vibrera à leurs côtés pour aller chercher ensemble le maintien au plus haut niveau » s’est félicité Laurence Rousset, Directrice générale de Centr’Auto Plaine.

Quant à Jean-Marc Barsotti, président de l'association ASSE, il a déclaré : « L’AS Saint-Étienne se réjouit d'accueillir un nouveau partenaire local fort. Le football féminin est en plein essor et se félicite de pouvoir compter sur des soutiens aussi sincères et impliqués que Centr'Auto Plaine ». À noter que l’équipe de Laurent Mortel a été sacrée championne de la D2 pour valider son retour dans l’élite.