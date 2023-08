Ce mercredi, l'OM dispute l'un des matchs les plus importants de sa saison contre le Panathinaikos pour la qualification en Ligue des Champions.

OM : Pour Djibril Cissé, l'OM doit se méfier du public grec

Ancien joueur de l'OM, Djibril Cissé connaît également très bien le Panathinaikos, puisqu'il a porté le maillot du club grec entre 2009 et 2011. L'ancien attaquant à la retraite est donc le mieux placé pour distiller de précieux conseils aux hommes de Marcelino, à quelques jours de cette rencontre décisive comptant pour les barrages de la Ligue des Champions. Au micro de RMC, l'ancien marseillais prévient les Olympiens sur la rencontre à venir, en Grèce.

"C’est une ambiance à la limite de l’acceptable, avec des bombes agricoles, des fumigènes et des artifices qui, en théorie, n’ont pas leur place dans les tribunes, confie l'ancien attaquant. Mais cela fait partie du folklore, c’est ancré dans leur ADN et franchement, pour un joueur, c’est incroyable à vivre." Les Marseillais seront donc en terrain très hostile ce mercredi, et devront faire face à une équipe qui sera boosté par le soutien de ses supporters. Un point que l'OM devra prendre en compte et qui pourrait faire basculer la physionomie de la rencontre.

La double confrontation contre le Panathinaikos, un point clé de la saison de l'OM

Si Djibril Cissé a voulu mettre en garde l'OM avant ce match, c'est également parce que la rencontre contre le Panathinaikos est un match essentiel de la saison marseillaise. En effet, les hommes de Marcelino vont jouer leur qualification dès ce mercredi, et seraient bien inspirés de réaliser une grosse rencontre, afin d'éviter d'avoir la pression au match retour.

Pour ce match, l'OM pourra compter sur ses nouvelles recrues, qui vont apporter l'expérience des grands soirs européens, puisque des joueurs comme Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang sont des habitués de ces grands rendez-vous, et auront sans doute un rôle très important à jouer face au club grec.