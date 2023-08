Arrivé à l'OM il y a quelques semaines, Pierre-Emerick Aubameyang est peut-être enfin le grand attaquant qui manquait tant à l'Olympique de Marseille.

Mercato OM : Geoffrey Kondogbia s'enflamme pour Pierre-Emerick Aubameyang

Malgré le départ d'Alexis Sanchez en fin de saison dernière, l'OM a vite réagi et s'est offert, dans la foulée, Pierre-Emerick Aubameyang, qui était en fin de contrat à Chelsea. Un retour en Ligue 1 pour l'attaquant gabonais, qui semble satisfaire les supporters marseillais, mais également les nouveaux coéquipiers du joueur, comme en témoignent les propos élogieux tenus par Geoffrey Kondogbia, à l'égard de l'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne.

En conférence de presse jeudi, le nouveau milieu de terrain marseillais, lui aussi arrivée cet été dans le sud de la France, a expliqué tout le bien qu'il pensait de son nouveau coéquipier, le définissant comme "l'attaquant moderne, l'attaquant qui va nous faire passer un palier." Une description flatteuse, qui s'explique par une belle première impression concernant le Gabonais : "Il va nous apporter sa qualité de profondeur et sa précision. J'ai été bluffé, il est venu avec humilité et l'envie de travailler, affirme Geoffrey Kondogbia. On a besoin de gens comme ça pour faire avancer le club."

Pierre-Emerick Aubameyang a été convaincu par le projet marseillais

Et pour cause, Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas venu à l'OM par dépit. En effet, l'ancien stéphanois avait d'autres offres, notamment en Arabie Saoudite, mais aurait été séduit par le discours du président marseillais, Pablo Longoria, avec qui il a beaucoup échangé avant d'accepter de revenir en France. "Pourquoi j'ai refusé l'Arabie Saoudite pour signer à l'OM ? J'ai été convaincu par le discours du président. Ils ont été très honnêtes, directs, ça m'a plu."

Désormais, Pierre-Emerick Aubameyang aura la lourde tâche de remplacer Alexis Sanchez cette saison, alors que l'objectif de l'OM est, dans un premier temps, de se qualifier pour les phases de poules de la Ligue des Champions. Pour ce faire, il faudra se montrer convaincant face au Panathinaïkos ce mercredi, lors du troisième tour de qualification.