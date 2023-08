Face à la concurrence élevée qui règne dans le secteur offensif du Stade Rennais, le club cherche à prêter l'un de ses jeunes attaquants cette saison.

Mercato Stade Rennais : Loum Tchaouna vers un nouveau prêt

Alors que la saison de Ligue 1 s'apprête à débuter pour le Stade Rennais avec la réception du FC Metz dimanche prochain au Roazhon Park, quelques mouvements pourraient encore se faire ressentir dans les jours à venir. Suite au récent départ de Lesley Ugochukwu en direction de Chelsea, Florian Maurice travaille pour faire venir un milieu défensif, et explore la piste menant à Nemanja Matic. Le milieu romain est emballé à l'idée de rejoindre le SRFC cet été, et les Rouge et Noir ont formulé une première offre au joueur ce lundi pour tenter de boucler l'opération.

Dans le sens des départs, une réflexion est en cours pour certains attaquants, notamment Loum Tchaouna, revenu d'un prêt à Dijon en fin de saison dernière. Et selon les informations divulguées par Ouest-France ce lundi, les dirigeants rennais travaillent pour envoyer le jeune attaquant de 19 ans en prêt cette saison afin qu'il continue à profiter d'un temps de jeu conséquent dans le but de gagner en expérience.

Matthis Abline pourrait lui aussi partir cet été

Déjà prêté lors de la deuxième partie de saison à l'AJ Auxerre où il a fait le bonheur des Bourguignons malgré la descente en Ligue 2, Matthis Abline a montré de belles choses lors des matchs de préparation. L'attaquant du Stade Rennais s'est offert deux réalisations au total, et suscite de l'intérêt à l'étranger. Cela tombe à pic, car le SRFC serait enclin à le prêter durant toute la saison. Parmi les clubs intéressés, Sunderland, Middlesbrough, Fribourg et le Stade Brestois se sont positionnés sur le jeune avant-centre rennais, et c'est désormais à lui de trancher sur sa future destination.