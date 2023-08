Alors que le PSG enchaîne les signatures, d'importants départs pourraient avoir lieu, et une nouvelle offre est tombée pour une star du Paris SG.

Mercato PSG : Al-Hilal propose 45 millions d'euros pour Marco Verratti

La dernière ligne droite de ce mercato estival s'annonce particulièrement agitée au Paris Saint-Germain. Lundi soir, le club de la capitale a officialisé l'arrivée de Gonçalo Ramos au poste de numéro 9 pour renforcer son attaque. Mais le PSG ne devrait pas s'arrêter là. Les dirigeants travaillent également sur le dossier Randal Kolo Muani depuis plusieurs jours afin d'avoir un secteur offensif suffisamment armé pour faire oublier Kylian Mbappé en cas de départ de l'attaquant français.

Le natif de Bondy s'entraîne toujours avec les indésirables, et sa présence face au FC Lorient samedi prochain au Parc des Princes pour la première journée de Ligue 1 est très incertaine. Nasser Al-Khelaïfi continue de travailler pour lui trouver une porte de sortie, et Kylian Mbappé n'est pas le seul à être associé à un départ du club francilien.

Au milieu de terrain, Marco Verratti est dans le viseur de l'Arabie saoudite, et plus précisément d'Al-Hilal, qui a déjà formulé une première offre de 30 millions d'euros, refusée par le PSG. Mais selon les informations divulguées ce mardi par Fabrizio Romano, les dirigeants saoudiens auraient augmenté leur proposition à 45 millions d'euros pour le milieu italien.

Nasser Al-Khelaïfi n'a pas l'intention de céder Verratti

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas l'intention d'accepter la nouvelle offre formulée par les dirigeants d'Al-Hilal. Le président du PSG attend une somme beaucoup plus élevée pour commencer à discuter, et si celle-ci n'arrive pas avant la fin du mercato, Marco Verratti sera un joueur du Paris Saint-Germain cette saison. En ce qui concerne la position de Luis Enrique, l'entraîneur espagnol compte beaucoup sur l'ancien joueur de Pescara, et aimerait le voir rester cet été.