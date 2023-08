Sur le point de finaliser le transfert de Gonçalo Ramos avec le Benfica, le PSG a lancé des discussions avec l’Eintracht Francfort pour Randal Kolo Muani.

Mercato PSG : Randal Kolo Muani veut rejoindre le Paris SG

Un an seulement après son départ du FC Nantes pour la Bundesliga, Randal Kolo Muani pourrait faire son grand retour en Ligue 1 sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont Manchester United, le Bayern Munich, le Real Madrid et Chelsea, l’attaquant de 24 ans aurait fait le choix de rejoindre les rangs des Rouge et Bleu.

À en croire le journal allemand Sport Bild, l'international français se serait même déjà mis d'accord avec Luis Campos sur la base d’un contrat de 5 ans et souhaiterait désormais quitter l’Eintracht Francfort. Après cette étape, le PSG n’a plus qu’à trouver un terrain d’entente avec le club allemand pour conclure le deal. Et les choses sérieuses auraient commencé dans ce dossier.

Le plan du Paris SG pour récupérer Kolo Muani cet été

Selon les informations fournies par Bild, le PSG aurait entamé des pourparlers avec Francfort pour Randal Kolo Muani. Pas vraiment chaud à l’idée de perdre son joyau français, les décideurs du club allemand auraient fixé un premier prix à 100 millions d’euros. Une information confirmée par le journaliste Abdellah Boulma, qui assure que les dirigeants de Francfort, résignés dans ce dossier, demanderaient une somme à trois chiffres, bien que cela ne reflète pas la valeur réelle du joueur.

Toutefois, toutes les parties concernées seraient optimistes dans cette affaire, dans laquelle le champion de France dispose d'un atout de poids avec la volonté affichée du joueur d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique. « Le PSG et l’Eintracht Francfort continuent de s’activer sur le dossier Randal Kolo Muani. Modalités de l’opération en discussion. Toutes les parties sont confiantes », indique le journaliste français. Ce lundi, Sport Bild affirme que les deux clubs pourraient conclure un deal en incluant l’attaquant parisien Hugo Ekitike dans la transaction. L’Eintracht Francfort étant intéressé par l’international espoir français, le Paris SG pourrait finalement l’envoyer à Francfort pour faire baisser le prix de Randal Kolo Muani.