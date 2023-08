Quelques semaines après la rupture de son contrat avec l’OM, Dimitri Payet est toujours sans club. Pourtant, le Réunionnais ne manque pas de courtisans.

Mercato OM : Un club de Ligue 1 fonce sur Dimitri Payet

C’est un départ qui a surpris bon nombre de supporters de l’Olympique de Marseille. Le 21 juillet dernier, la direction de l’OM a organisé une conférence de presse surprise pour annoncer un triste départ. Après neuf années de bons et loyaux services, Dimitri Payet a décidé de rompre son contrat avec Marseille qui expirait en juin 2024. Le milieu offensif français ne songerait pas à quitter son club de cœur, mais il a finalement cédé face à la pression de Pablo Longoria et son équipe.

Ayant compris qu’il ne rentrait plus dans les plans de la direction de l’OM, Dimitri Payet a trouvé une solution à l’amiable pour la résiliation de son bail. Figure emblématique du club phocéen, le Réunionnais est désormais libre de tout contrat et n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. « J’ai encore du plaisir à donner à certaines personnes et j’aimerais continuer à jouer au foot […] Je veux jouer, retrouver du plaisir », avait-il indiqué.

La question qui intrigue bon nombre des fans est de savoir quelle sera sa future destination. Pour le moment, Dimitri Payet est toujours à la recherche d’un nouveau point de chute correspondant à ses ambitions personnelles. Pourtant, ce ne sont pas les prétendants qui manquent pour l’accueillir. Foot Mercato assure en effet qu’un club de Ligue 1 s’intéresse de très près à Dimitri Payet, sans dévoiler son identité. La possibilité de voir l’ancien joueur de l’ASSE poursuivre sa carrière dans le championnat de France est donc loin d’être farfelue.

Dimitri Payet prend son temps avant de trancher

Il y a quelques jours, un intérêt du Stade Rennais pour l’ancien capitaine de l’OM avait circulé dans la presse. Dimitri Payet pourrait donc retrouver son ancien coéquipier Steve Mandanda à Rennes si cette information venait à se confirmer. Pour le moment, la partie est loin d’être gagnée pour le club en question, car d’autres formations étrangères sont aussi sur le coup. Malgré son âgé avancé (36 ans) et son faible temps de jeu à l’OM la saison dernière, Dimitri Payet conserve une belle cote sur le marché. L’Arabie saoudite serait aussi sur ses traces et prête à lui offrir un contrat très lucratif pour le détourner de la Ligue 1.

Si l’idée d’évoluer dans un contexte totalement différent semblait difficile à ses yeux, la possibilité de jouer dans un championnat où de nombreuses stars du football européen ont débarqué pourrait finalement le faire changer d’avis. D’autant plus que le joueur expérimenté ne ferait pas d’un retour dans le championnat de France une priorité. Quoi qu’il en soit, pour le moment, Dimitri Payet s’accorde un temps de réflexion avant de trancher pour la suite de sa carrière. Le suspense reste donc entier concernant sa future destination.