Stade Rennais : Julien Stéphan tient un impressionnant atout au SRFC

Steve Mandanda est rentré un peu plus dans l’histoire de la Ligue 1 ce week-end, en devenant l’un des 10 joueurs les plus capés du championnat. Un atout impressionnant pour Julien Stéphan et le SRFC.

Steve Mandanda dans l’histoire du SRFC

Face à Nantes samedi dernier, Steve Mandanda a disputé son 80ème match sous le maillot des Rouge et Noir. Un total déjà impressionnant pour le portier, arrivé en juillet 2022 en Bretagne. Mais mieux encore, l’ancien gardien de l’Equipe de France a joué son 533ème match de Ligue 1, ce qui lui a permis de rentrer dans le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire du championnat.

Avec ses 533 matchs, l’ancien de l’OM égale Henri Michel dans le classement des joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue 1. A la Beaujoire, Steve Mandanda a passé un après-midi tranquille et s’est même offert un clean-sheet, le 177ème de sa carrière dans le championnat de France

Julien Stéphan salue son gardien

En conférence de presse d’après-match, Julien Stéphan a tenu à rendre hommage à Steve Mandanda : « C’est un guide » a-t-il déclaré à propos de son gardien. Et à 39 ans, le joueur formé au Havre ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Alors que son contrat se terminait en juin 2024, il a récemment prolongé son bail avec le club breton.

💬 : "Le joueur est impressionnant, l'homme est impressionnant, le leader est impressionnant."



Steve Mandanda aura tout de même du mal à aller chercher le record de Mickaël Landreau, joueur le plus capé de l’histoire de la Ligue 1. L’ancien gardien du FC Nantes totalise 618 matchs en Ligue 1. Il faudrait donc que le portier du SRFC dispute encore 3 saisons de plus pour le rattraper.