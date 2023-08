À l'occasion du traditionnel media day prévu par la LFP ce mercredi, trois stars du PSG n'ont pas été conviées, et sont invitées à quitter le PSG.

Mercato PSG : Neymar et Verratti n'entrent plus dans les plans des dirigeants

Associés à plusieurs rumeurs de départ ces derniers jours, Neymar et Marco Verratti ont été convoqués ce mercredi par Luis Campos et Luis Enrique. Selon RMC Sport, les deux joueurs ont pris connaissance de la décision du club de ne pas les conserver cet été car ils n'entrent plus dans les plans des dirigeants parisiens. Le club ne les a d'ailleurs pas convié au traditionnel media day qui consiste à faire les photos officielles des joueurs pour le début de la nouvelle saison de Ligue 1 qui débutera ce week-end.

Pour rappel, Marco Verratti est tout proche de rejoindre l'Arabie saoudite, où les dirigeants d'Al-Hilal ont formulé une offre de 45 millions d'euros pour le recruter. En revanche, le cas Neymar est beaucoup plus délicat à gérer pour le PSG, et il sera difficile de lui trouver une porte de sortie adapté aux envies du joueur brésilien.

Le PSG veut rencontrer Kylian Mbappé pour l'inviter à quitter le club

Lui non plus n'était pas de la partie pour le media day ce mercredi. Après avoir refusé une nouvelle proposition de Nasser Al-Khelaïfi qui lui offrait une clause de sortie garantie en 2024, l'attaquant français a définitivement rompu le dialogue entre lui et ses dirigeants. Toujours à l'écart du groupe de Luis Enrique comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, le natif de Bondy ne devrait pas être convoqué pour la première journée de championnat face au FC Lorient samedi prochain, et ce dernier devrait prochainement rencontrer ses dirigeants.

Selon les informations divulguées par Marca ce mercredi, un nouveau rendez-vous devrait avoir lieu dans les prochains jours entre la direction parisienne et Kylian Mbappé. Nasser Al-Khelaïfi, qui reste déterminé à vendre son attaquant, voudrait informer ce dernier qu'il n'est plus désiré au sein du Paris Saint-Germain et qu'il est invité à quitter le club avant la fin du mercato estival.

Toutefois, le joueur de 24 ans ne devrait pas faciliter la tâche à ses dirigeants, et compte toujours attendre l'été prochain pour rejoindre gratuitement le Real Madrid dans le but de toucher une jolie prime à la signature. De leurs côtés, les dirigeants madrilènes observent avec attention la situation, mais ne comptent pas mettre une somme d'argent aussi conséquente que celle demandée par le PSG pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé.