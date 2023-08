Privé de Thibaut Courtois pendant plusieurs mois, Carlo Ancelotti a tenu à clarifier la situation concernant l'arrivé d'un gardien au Real Madrid.

Mercato Real Madrid : Ancelotti botte en touche pour l'arrivée d'un gardien

L'annonce a eu de quoi effrayer les supporters madrilènes. Thibaut Courtois a été victime d'une rupture des ligaments croisés lors d'un entraînement jeudi. Une terrible nouvelle tant le gardien a su se montrer décisif sous la tunique blanche. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a annoncé que c'est Andriy Lunin qui officierait comme numéro 1 en attendant le retour du belge. "Quand Courtois s’est blessé, j’ai pensé que Lunin allait jouer. Il faut regarder devant. Je ne m’inquiète jamais pour ceux qui ne peuvent pas être dans un match, on voulait donner confiance à Lunin. Il y a une confiance totale en lui"

Pour autant, le technicien n'exclut pas une prochaine arrivée. "Dans les prochains jours, nous verrons si nous ajoutons un gardien de plus à l’effectif. On a le temps jusqu’au 31 août (... ) on va y réfléchir."

Yassine Bounou pisté

Malgré les hésitations du coach Italien concernant l'arrivée d'un gardien, le Real s'active en coulisse selon les informations de Foot Mercato, le club serait en contact avec Yassine Bounou. Annoncé sur le départ depuis de l'été, plusieurs équipes se sont manifestées comme le PSG ou le Bayern Munich.

Cependant, c'est du côté de Madrid que le demi-finaliste de la Coupe du monde pourrait débarquer puisque des discussions ont débuté avec son entourage. Tout reste à faire, car malgré une situation financière compliquée, le FC Séville ne veut en aucun cas brader son portier et demande 20 millions d'euros.

De plus, d'après le média espagnol Cadena COPE, les Madrilènes ne voudraient pas que l'ancien joueur de Girona participe à la CAN qui débute en janvier. Une demande qui paraît difficile à accepter pour le Marocain qui enchaîne les bonnes performances avec son pays. Reste à voir si ce dernier acceptera cette condition, mais pour le Marca, que le joueur veut rejoindre l'équipe de Florentino Pérez. Les semaines risquent d'être agité pour les Madrilènes qui doivent déjà gérer le feuilleton Kylian Mbappé.