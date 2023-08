Ce samedi, le PSG a officialisé l'arrivée d'Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone, qui était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines déjà.

Mercato PSG : Paris dépense 50 millions d'euros pour Ousmane Dembélé

C'est enfin officiel, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. Avec les probables départs de Kylian Mbappé et de Neymar, le Paris Saint-Germain acte une arrivée importante pour sa saison, puisque l'international français devient l'une des nouvelles stars du club de la capitale. Après un bras de fer contre le Barça, qui a tout fait pour faire capoter l'opération, l'ancien joueur du Stade Rennais revient en Ligue 1 et va tenter d'aider sa nouvelle équipe à briller durant les prochaines années.

Pour attirer Ousmane Dembélé, le PSG a dépensé 50 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Ainsi, le joueur devait toucher la moitié de la somme, et le Barça devait toucher l'autre moitié, soit 25 millions d'euros pour les deux parties. Cependant, le club espagnol en exigeait davantage, et a entamé des négociations avec l'agent du Français pour tenter de changer la répartition, ce qui a débouché sur un accord.

Ousmane Dembélé va toucher 15 millions d'euros

Si l'on en croit les informations de Sport, le FC Barcelone a réussi son coup, et est parvenu à récupérer un peu plus d'argent que prévu sur la vente d'Ousmane Dembélé au PSG. En effet, le média espagnol affirme que les Blaugranas ont finalement touché un peu plus de 35 millions d'euros, à l'inverse de la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain qui a donc récupérer les 15 millions d'euros.

Dans le dossier Ousmane Dembélé, le Barça ne pouvait pas vraiment faire mieux, et est arrivé à un accord plutôt satisfaisant. Ainsi, les Blaugranas vont pouvoir réinvestir cet argent sur le marché des transferts, eux qui connaissent de grosses difficultés financières depuis plusieurs saisons maintenant.