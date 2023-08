Malgré sa mise à l’écart de l’équipe A, Kylian Mbappé est attentif au mercato du PSG. En témoigne sa réaction suite à l’officialisation d’Ousmane Dembélé.

Mercato PSG : Kylian Mbappé jubile pour l’arrivée d’Ousmane Dembélé

En conflit avec Nasser Al-Khelaïfi, Kylian Mbappé est attentif au mercato estival du Paris Saint-Germain. Écarté de l’équipe première de Luis Enrique suite à son refus de prolonger son contrat, qui expire l’été prochain, l’attaquant de 24 ans ne s’en fout pas forcément de ce que font ses dirigeants durant cette période de recrutement. Et ce samedi matin, le communiqué officiel du PSG annonçant la signature d’Ousmane Dembélé pour les cinq prochaines années semble avoir fait le bonheur du capitaine de l’équipe de France. En story sur son compte Instagram, le meilleur buteur de l’histoire du Paris SG s'est littéralement enflammé pour le transfert de son ami en provenance du FC Barcelone.

« Bienvenue chez toi mon frère. Trop heureux de te voir ici. L'aventure commence !!!! », a posté Kylian Mbappé. Suffisant pour dire que Kylian Mbappé va changer d’avis et accepter la courte prolongation que lui propose le club afin de rester une saison de plus et jouer avec Ousmane Dembélé cette saison ? Pour sa part, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l’arrivée de l’international tricolore de 26 ans pour rappeler à Mbappé ce qu’il attend désormais des joueurs qui veulent défendre les couleurs rouge et bleu.

Nasser Al-Khelaïfi envoie une nouvelle pique à Kylian Mbappé

Comme lors de l’arrivée de Gonçalo Ramos, le président du Paris Saint-Germain a profité de l’officialisation d’Ousmane Dembélé pour rappeler à Kylian Mbappé quel doit être l’état d’esprit du nouveau joueur parisien. Commentant la venue de l’ancien numéro 11 du FC Barcelone, Nasser Al-Khelaïfi a notamment déclaré : « nous sommes ravis d'accueillir Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain où il sera un joueur important et engagé pour notre Club.

La passion et la détermination manifestées par Ousmane au moment de rejoindre le PSG sont fantastiques et correspondent à l'attitude requise pour tous nos joueurs. Nous sommes fiers de compter un autre vainqueur français de la Coupe du monde au Paris Saint-Germain au moment d’entrer dans une nouvelle grande ère pour notre Club. »