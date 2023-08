Après avoir signé en faveur d’Al-Hilal et avant de rejoindre l'Arabie saoudite, Neymar a tenu à refermer la page Paris avec un dernier tour au Campus PSG.

Mercato PSG : Neymar a fait ses adieux à ses coéquipiers

Avant de s'envoler pour l'Arabie saoudite pour rejoindre son nouveau club d’Al-Hilal, Neymar a fait un dernier tour à Poissy et au centre d'entraînement du Paris Saint-Germain pour faire ses adieux à ses anciens partenaires. Arrivé à l’été 2017 en provenance du FC Barcelone contre un chèque record de 222 millions d’euros, l’attaquant de 31 ans a accepté l’offre des dirigeants d’Al-Hilal pour retrouver Cristiano Ronaldo et les autres stars en Arabie saoudite. La star brésilienne a paraphé un bail de deux ans avec une troisième saison en option pour un salaire de plus de 300 millions d’euros.

Également ouvert au départ de Neymar, le Paris SG s’en sort bien avec une indemnité de transfert d’environ 100 millions d'euros. Trois jours après les communications officielles de son transfert en direction d’Al-Hilal, l’ancien coéquipier de Lionel Messi est passé saluer ses désormais ex-partenaires parisiens. Le club de la capitale a communiqué sur ses réseaux sociaux sur ce passage au Campus PSG avec une vidéo illustrant Neymar dire au revoir à ses coéquipiers un à un. Vêtue d’une casquette, d’un t-shirt blanc et d’un short noir, la star de 31 ans a salué un par un les joueurs parisiens.

En donnant l’accolade à Achraf Hakimi, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Fabian Ruiz, Presnel Kimpembe ou Kang-In Lee, avec qui il a semblé sympathiser cet été. Neymar a également enlacé Kylian Mbappé malgré les rumeurs sur leurs relations distendues et son récent like sur les réseaux laissant penser que le capitaine de l’équipe de France avait réclamé son départ auprès de la direction parisienne. « Ciao, merci beaucoup », a lâché l’international brésilien, qui a eu droit à un câlin fraternel de son compatriote Marquinhos, dont il est proche. Sur les images, Marquinhos, très proche de son compatriote, a d'ailleurs semblé être le plus affecté par cet au revoir. À noter également la longue étreinte entre Neymar et Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG.