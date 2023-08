Alors que l'AS Roma de José Mourinho s'est déjà offert Renato Sanches et Leandro Pardes, les Romains veulent désormais recruter un attaquant du PSG.

Mercato PSG : L'AS Roma se renseigne pour Hugo Ekitike

Auteur d'une saison assez décevante avec le PSG, Hugo Ekitike n'est pas en état de grâce dans la capitale. Le joueur n'a pas le statut de titulaire, et pourrait voir son temps de jeu se réduire encore davantage, avec la possible arrivée de Randal Kolo Muani dans les prochains jours du mercato parisien. Une situation qui ne convient pas au joueur, qui pourrait quitter le club. Deux écuries de Ligue 1, l'AS Monaco et le RC Lens sont intéressés, alors que l'AS Roma pourrait aussi passer à l'action pour le joueur.

Après avoir recruté Leandro Paredes et Renato Sanches, l'AS Roma pourrait continuer de faire son marché au PSG cet été. En effet, le profil d'Hugo Ekitike plaît beaucoup à José Mourinho, entraîneur du club romain, qui pourrait pousser pour son arrivée en Serie A dans les prochains jours, comme le rapporte le Corriere dello Sport, qui explique que le club italien pourrait même formuler une belle offre aux dirigeants parisiens.

L'AS Roma est prête à s'aligner sur le prix réclamé par le PSG

Toujours selon le média italien, l'AS Roma pourrait contenter le PSG dans le dossier Hugo Ekitike, en proposant une offre équivalente aux demandes du board parisien pour l'ancien attaquant du Stade de Reims. Une offre de 35 millions d'euros est évoquée pour faire bouger l'attaquant français, qui sort d'une saison délicate avec le Paris Saint-Germain.

Cependant, un obstacle se dresse sur la route de José Mourinho, puisque l'attaquant parisien n'aurait qu'une envie, rejoindre le RC Lens. Hugo Ekitike aurait annoncé son souhait de rallier les Sang et Or, et aurait d'ailleurs déjà refusé une proposition de l'Eintracht Francfort, qui voulait l'inclure dans le deal avec le PSG pour le transfert de Randal Kolo Muani.