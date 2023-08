Entré en jeu à la 51e minute face au Toulouse FC, Ousmane Dembélé a connu ses toutes premières minutes de jeu avec la tunique du PSG hier soir.

PSG : Ousmane a fait ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain

Arrivé il y a un peu plus d'une semaine au PSG, Ousmane Dembélé a enfin pu rentrer en jeu avec sa nouvelle équipe, face au Toulouse FC, en même temps que Kylian Mbappé, qui faisait son grand retour en Ligue 1, après avoir été écarté du groupe parisien. En ce qui concerne l'ancien joueur du FC Barcelone, ce dernier semblait ravi d'avoir pu acter son retour en Ligue 1, 7 ans après quitter le Stade Rennais pour rejoindre le Borussia Dortmund.

Néanmoins, tout ne s'est pas déroulé comme prévu au Stadium de Toulouse, et le PSG n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre le TFC (1-1), malgré une nette domination marquée par une possession très importante du ballon, la signature de Luis Enrique. "Ça fait plaisir pour mes débuts avec le PSG, même si c’est frustrant de ne prendre qu’un point, parce que je pense qu’on avait la maîtrise du match", explique l'ancien barcelonais après le match, lui qui aurait pu faire basculer la rencontre.

Ousmane Dembélé revient sur son raté en fin de match

Hier soir, Ousmane Dembélé a réalisé une belle entrée, apportant du dynamisme et de la vitesse à son équipe. L'international français aurait même pu inscrire le but du 2-0 contre le Toulouse FC, après une action qu'il se crée tout seul. Malheureusement pour le PSG, il glisse et sa frappe passe largement à côté, alors qu'il était pourtant plutôt bien placé dans la surface toulousaine.

Juste après la rencontre, Ousmane Dembélé est revenu sur ce manqué. "On a perdu des ballons bêtes qu’on ne devait pas perdre à 1-0 et le penalty vient de là. Mon action ratée ? Prochaine fois, je mets les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d’occasion. C’est sur ce genre de petits détails qu’on peut avoir le 2-0 et gagner. C’est frustrant, on avait la maîtrise du match. Revenir de Toulouse avec seulement un point, c’est rageant."