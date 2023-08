Six ans après son arrivée en provenance du Barça, Neymar a quitté le PSG pour rejoindre l’Arabie saoudite cet été. Les coulisses de ce transfert ont fuité.

Mercato PSG : Le transfert de Neymar finalement moins cher que prévu ?

Recruté en fanfare à l’été 2017 contre un chèque record de 222 millions d’euros, Neymar n’est pas parvenu à devenir le « Messie » tant attendu par le club de la capitale française. Excédés, les dirigeants parisiens ont décidé de se séparer de la star brésilienne. Après plusieurs semaines de rumeurs et de tractations internes, le Paris SG a donné son accord à Al-Hilal pour le transfert du milieu offensif de 31 ans.

Le club saoudien a signé un chèque d’environ 100 millions d’euros, bonus inclus, pour s’attacher les services de Neymar. Une nouvelle qui a réjoui les supporters parisiens, qui ont salué Nasser Al-Khelaïfi d’avoir réalisé une belle affaire. Seulement, Romain Molina révèle que le montant annoncé pour cette opération n’est pas juste. D'après le journaliste français, le club saoudien pourrait avoir payé beaucoup moins cher que ce qui est annoncé.

« Quand j'entends la somme qui a été payée pour le transfert de Neymar, je rigole. C'est un jeu de communication. Al-Hilal n'a jamais payé cette somme-là », a déclaré Molina sur sa chaîne Youtube. De son côté, l’ancien coéquipier de Kylian Mbappé s’apprête à vivre une nouvelle expérience loin de l’Europe et il semble déjà apprécier le challenge.

Neymar veut entrer dans l’histoire d’Al-Hilal

Présenté devant des milliers de supporters en délire, Neymar va encore devoir patienter pour ses grands débuts avec Al-Hilal. Présent en conférence de presse samedi soir, Jorge Jesus, l’entraîneur du club saoudien, a notamment déclaré : « Neymar peut tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je n'en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer. »

Pour autant, le compatriote de Marquinhos se dit prêt à relever le défi et à entrer dans l’histoire des pensionnaires de la Saudi Pro League. « Je suis très content de cet accueil, de faire partie de ce nouveau projet. Je suis impressionné et très heureux. Je suis venu comme un très grand joueur dans ce pays et j’espère faire partie de l’histoire du club et gagner beaucoup de titres », a promis Neymar.