Après plusieurs semaines de bras de fer, Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se sont rapprochés et l’avenir de l’attaquant de 24 ans se précise au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé prend un engagement fort avec Paris

Entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi, ce n’est pas encore l’amour fou des premiers jours de l’arrivée de la star française au Paris Saint-Germain à l’été 2017. Toutefois, les positions se sont nettement rapprochées entre les deux hommes et l’international tricolore a même fait ses débuts en Ligue 1 sous les ordres de son nouvel entraîneur Luis Enrique, samedi, face à Toulouse FC (1-1), à l’occasion de la deuxième journée du championnat. Ce dimanche, le tabloïd britannique The Times lâche une bombe et assure que le natif de Bondy et la direction du Paris SG ont désormais un accord pour au moins garantir aux Rouge et Bleu une compensation financière en cas de départ du joueur.

« Kylian Mbappé et le PSG ont trouvé un accord pour assurer que le club ait une compensation financière quand l’attaquant quitte le club. L’accord suit une série de discussions entre Mbappé et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi », révèle le média anglais, qui ajoute que cet accord pourrait également « aboutir à un nouveau contrat à long terme. » Toujours selon la même source, Kylian Mbappé aurait fixé au Paris SG un prix raisonnable pour sa dernière année de contrat, au cas où le Real Madrid se décide à passer à l’action cet été.

Le Real Madrid prêt à mettre 175M€ pour Kylian Mbappé ?

La publication britannique précise notamment que Kylian Mbappé pourrait toujours quitter les rangs du Paris Saint-Germain d’ici la fin du mercato estival, si le Real Madrid et son président Florentino Pérez font une proposition d’un montant de 175 millions d’euros, soit 25 millions d’euros de moins que ce que demandait Nasser Al-Khelaïfi. « Le compromis complexe, dont des éléments auraient été proposés par Mbappé, accorde au PSG une compensation partiale pour le coût d’environ 175 millions d’euros de la dernière année de contrat du joueur. Les discussions ont commencé pour une prolongation d’une année ou plus, avec le PSG qui propose une clause de départ garantie », ajoute le Times. Ce feuilleton est donc encore loin d’être terminé.