Après Neymar, qui s’est engagé en faveur d’Al-Hilal, en Arabie saoudite, Marquinhos serait-il à son tour poussé vers la sortie par la direction du PSG ?

Mercato PSG : Changement de statut pour Marquinhos au Paris SG ?

Depuis la nomination de Luis Enrique sur le banc, le Paris Saint-Germain profite de ce mercato estival pour faire sa révolution. Après Lionel Messi, Neymar a quitté le club de la capitale et Marco Verratti pourrait suivre d’ici la fin du mercato estival. Mais ce n’est pas tout puisque le journal Le Parisien révèle ce jeudi soir que Marquinhos n’est plus considéré comme un intouchable au sein de l’effectif du club de la capitale. Le journal régional explique d’ailleurs que le défenseur central de 29 ans serait désormais remis en cause.

Sa place de titulaire serait menacée, tout comme son statut de capitaine. Toujours selon la même source, aucune décision définitive n’aurait encore été prise pour Marquinhos, mais il y aurait une réflexion à son sujet. D’ailleurs, Kylian Mbappé pourrait lui ravir son brassard de capitaine, à condition que ce dernier accepte de prolonger son contrat, qui expire l’été prochain. En revanche, Marquinhos est pour le moment encore loin d’un départ.

Le Paris SG bloque le transfert de Marquinhos

Avec la volonté de lancer un nouveau cycle, le Paris Saint-Germain a entamé une réflexion en interne par rapport au capitanat de Marquinhos. Et même sur le plan sportif, le défenseur central va devoir se battre pour conserver sa place dans le onze de départ. « Je vais beaucoup changer les positions, changer les titulaires. S'il faut être prétendant au titre, il faut 20 joueurs et pas seulement 11 », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse, au moment de se justifier concernant la non-titularisation de Marquinhos contre le FC Lorient, samedi dernier, à l’occasion de la première journée de Ligue 1.

Après le départ de Neymar pour Al-Hilal et celui souhaité de Marco Verratti sur ce mercato d'été, le champion de France en titre veut débuter un nouveau cycle. Pour autant, le capitaine des Rouge et Bleu ferait toujours partie des plans du Paris SG. Malgré les arrivées de Milan Skriniar et Lucas Hernandez, les options ne sont pas si multiples dans la charnière centrale. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos auraient donc repoussé une offensive de l’Arabie saoudite pour l’international brésilien de 29 ans il y a quelques semaines. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’ancien joueur de l’AS Rome devrait donc encore poursuivre son aventure dans la capitale française.