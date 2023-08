Pour se donner les moyens de rester en Ligue 2 à l'issue de la saison, l'US Concarneau continue son recrutement, et officialise l'arrivée d'un attaquant.

Mercato US Concarneau : Noha Ndombasi signe à l'USC

Alors que le mercato estival touche à sa fin, l'US Concarneau continue de se renforcer. Depuis le début de l'été, pas moins de huit recrues ont été annoncées par le promu en Ligue 2, et un nouvel attaquant est venu rejoindre l'effectif de Stéphane Le Mignan ce lundi. Via son site internet, l'USC a officialisé la venue de Noha Ndombasi, formé notamment aux Girondins de Bordeaux. "L’US Concarneau est heureuse de vous annoncer l’arrivée de Noha NDOMBASI. Le nouveau Thonier a paraphé un contrat d’un an et est donc lié au club jusqu’en 2024."

Joueur de St Gallen la saison dernière, club du championnat suisse, Noha Ndombasi a disputé un total de 12 rencontres toutes compétitions confondues sans se montrer décisif. Arrivé libre, l'attaquant de 22 ans aura donc à cœur de briller sur le front de l'attaque concarnoise.

Une option supplémentaire pour Stéphane Le Mignan

Après la signature de son nouvel attaquant, l'entraîneur de l'US Concarneau, Stéphane Le Mignan, s'est exprimé sur le site officiel du club, et a déclaré qu'il était satisfait de pouvoir compter sur un renfort supplémentaire en attaque. "L’arrivée de Noah nous permet d’avoir une option offensive supplémentaire. C’est un joueur qui est parti très tôt à l’étranger après une formation à Bordeaux, il a connu une postformation à Valence (Espagne) avant d’intégrer le championnat suisse il y a 1 an. Il est capable de jouer à tous les postes offensifs et à un profil de joueur de percussion." En ce qui concerne Noha Ndombasi, ce dernier a hâte de débuter sa nouvelle aventure et de rencontrer les supporters de l'USC.