Un défenseur central revient en Bretagne et s'engage avec l'US Concarneau pour un an. Il évoluait au FC Sochaux la saison dernière.

Mercato US Concarneau : Julien Faussurier vient apporter son expérience

L'US Concarneau est à un moment charnière de son histoire. Promu pour la première fois de son histoire dans l'antichambre du football professionnel, l'USC cherche à constituer une équipe suffisamment compétitive pour ne pas batailler trop longtemps et éviter la relégation. Pour ce faire, les Bretons ont ciblé plusieurs profils bien précis, dont des joueurs d'expérience, habitués aux matchs à enjeu et aux batailles de fond de tableau. Pour remplir cet objectif, la cellule de recrutement s'est tourné vers Julien Faussurier, défenseur central du regretté FC Sochaux la saison dernière.

À 36 ans, l'ancien joueur du Stade Brestois vient d'être officialisé par l'US Concarneau. Un contrat d'un an paraphé avec le club breton pour apporter toute l'expérience accumulée pendant ses années en Ligue 1 et Ligue 2. Car le défenseur a disputé de nombreux matchs professionnels en France. 120 en première division, et 295 en deuxième division. Un bagage suffisant pour aider et orienter ses partenaires dans les moments compliqués d'une saison, surtout lorsque le souffle chaud de la relégation se fait davantage ressentir. Julian Faussurier aura donc une saison pour apporter tout ce qu'il peut à l'USC. En parallèle, les Thoniers ont annoncé l'arrivée de Nassim Chadli, prêté par le Havre.

Gaoussou Traoré refuse toujours de revenir à Concarneau

Disparu puis réapparu du côté de Sochaux pour se tenir en forme, l'ancien amiénois Gaoussou Traoré est en train de rendre chèvre toute la direction concarnoise. La faute à une prolongation de contrat d'un an, jugée optionnelle par le joueur, mais automatique par les membres de l'organigramme. Un imbroglio qui risque fortement de se terminer devant la justice, Concarneau se réservant le droit de porter plainte contre son prochain club. Une triste fin d'histoire pour un élément important de la montée en Ligue 2 la saison dernière.