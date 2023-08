Alors qu'une réunion au sommet a récemment eu lieu pour l'avenir de Kylian Mbappé, le PSG a enfin fixé son prix pour lâcher l'attaquant français cet été.

Mercato PSG : Paris veut 250 millions d'euros pour Kylian Mbappé

Annoncé proche de la sortie depuis plusieurs semaines déjà, Kylian Mbappé devrait finalement rester au PSG cette saison, sauf offensive de dernière minute de la part du Real Madrid. Une possibilité que le Paris Saint-Germain n'exclut pas, à tel point que tout est déjà prêt pour répondre à cette possible offre des Merengues, qui ne se sont toujours pas concrètement intéréssés au natif de Bondy depuis le début du mercato estival, ce qui surprend en interne.

Cependant, comme l'explique AS, le PSG se prépare à une possible offensive du Real Madrid dans les derniers jours du mercato estival, mais auraient déjà posé leurs bases pour un transfert de Kylian Mbappé. Ainsi, le journal AS révèle que les Parisiens demandent pas moins de 250 millions d'euros pour négocier un éventuel départ du Champion du Monde 2018 cet été. Un tarif très élevé pour un joueur qui pourrait être libre dans quelques mois.

La rencontre s'est bien déroulée entre le joueur et le club

D'après les divers médias ayant rapporté le contenu de la réunion entre Kylian Mbappé et le PSG, cette dernière ce serait très bien passé, et l'avenir du joueur au club aurait même été évoqué durant cette dernière. Les Parisiens restent assez confiants pour une possible prolongation du joueur dans les prochaines semaines, alors que le mercato du Paris Saint-Germain pourrait rapidement être bouclé, avec la possible arrivée de Randal Kolo Muani dans la capitale ces prochains jours.

Le mercato ambitieux du PSG, qui a recruté plusieurs internationaux français comme Ousmane Dembélé, pourrait être un point clé dans le dossier Kylian Mbappé, puisque le joueur est un compétiteur, et souhait la meilleure équipe pour performer, ce que le PSG semble disposé à lui offrir.