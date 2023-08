Markus Krösche, directeur sportif de l’Eintracht Francfort, a confirmé l’offre du PSG pour Randal Kolo Muani. Une réponse est tombée.

Mercato PSG : L’Eintracht Francfort refuse 70M€ pour Randal Kolo Muani

Désireux de s’offrir les services de Randal Kolo Muani sur cette fin de mercato, le Paris Saint-Germain a formulé une première offre de 60 millions d’euros plus 10 millions de bonus, soit 70 millions d’euros. Pas forcément vendeur, l’Eintracht Francfort a rapidement refusé cette proposition jugée insuffisante pour le nouveau statut de l’international français de 24 ans. Une information confirmée dimanche par le directeur sportif du club allemand, Markus Krösche.

« Il y a un intérêt d'un club. Il y a une offre, oui. Cela n'a pas de sens de parler de chiffres. L'offre ne correspond pas à nos attentes. J'attendrais de voir comment cela va évoluer dans les prochaines semaines. Il ne reste plus beaucoup de semaines », a déclaré le dirigeant de l’Eintracht Francfort dans des propos relayés par Kicker. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, ne compte pas lâcher l’affaire aussi facilement.

Paris va envoyer une deuxième offre pour Kolo Muani ce lundi

Malgré les arrivées de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain veut encore renforcer son secteur offensif. À un peu plus d’une semaine de la fermeture du mercato estival, le champion de France en titre veut recruter Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Pour le second cité, après s’être fait refouler avec un chèque de 70 millions d’euros, bonus inclus, le Paris SG va rehausser son offre ce lundi, selon les informations obtenues par le quotidien L’Équipe. Pour rappel, Kolo Muani a déjà donné son accord au PSG pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028, et a déjà informé sa direction qu’il veut rejoindre les Rouge et Bleu cet été. Selon le journal Le Parisien, cette deuxième offre s'élèverait à 70 millions d'euros, sans compter d'éventuels bonus.