Après avoir récemment bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, le Genoa ambitionne de recruter un deuxième joueur de l’OM durant ce mercato.

Mercato OM : Le Genoa fonce à présent sur Pol Lirola

L’Olympique de Marseille poursuit son opération dégraissage en cette fin du mercato estival. Après avoir massivement dépensé cet été, le club phocéen compte désormais se séparer de quelques joueurs absents des plans de Marcelino. Pour soulager un peu ses finances, l’OM est déjà parvenu à se séparer de Ruslan Malinovskyi. Six mois après son arrivée à Marseille en provenance de l’Atalanta Bergame, le milieu offensif ukrainien est retourné en Italie. Il a été envoyé au Genoa sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros.

Mais la mission dégraissage n’est pas terminée. Alors que Mattéo Guendouzi se rapproche de plus en plus d’un transfert à la Lazio Rome, un autre joueur de l’OM est, lui aussi, susceptible de poser ses valises en Italie cette saison. Le journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, assure en effet que le Genoa s’intéresse à présent à Pol Lirola. Il faut croire que le club italien, de retour en Serie A cette saison, a un faible en ce moment pour les joueurs en difficulté à l’OM.

Pol Lirola vers un retour en Serie A

Revenu d’un prêt non concluant à Elche, Pol Lirola a vite compris qu’il n’était plus désiré à l’Olympique de Marseille. La preuve, le latéral droit espagnol a été placé dans le loft de l’OM, un groupe qui s’entraîne en décalage de l’équipe première. Le nouvel entraîneur Marcelino ne compte pas sur lui et préfère miser sur d’autres options pour animer le flanc droit de son équipe. Face à cette situation, Pol Lirola a mandaté ses agents pour lui trouver un nouveau point de chute.

Le Genoa représenterait ainsi une belle porte de sortie pour le défenseur espagnol afin de se relancer dans le championnat italien. Passé par la Juventus, Sassuolo et la Fiorentina, le joueur de 26 ans connaît bien la Serie A et ne serait pas insensible à l’idée d’un retour en Italie. Toutefois, le Genoa n’est pas le seul club intéressé par son profil. Alavés serait aussi sur ses traces. La bataille pour sa signature risque d’être intense.