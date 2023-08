Alors que l'avenir de Kylian Mbappé n'est toujours pas scellé, une légende du PSG confirme les dernières tendances au sujet de l'attaquant français.

Mercato PSG : Luis Fernandez pense que Kylian Mbappé va rester à Paris

Il reste neuf jours de mercato estival, et Kylian Mbappé continue d'agiter la toile. L'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, mais a toutefois pu réintégrer le groupe professionnel, après une mise à l'écart de trois semaines. Il a effectué son entrée en jeu samedi soir à Toulouse (1-1) et a inscrit le but parisien sur penalty à la 62e minute. Désormais, les supporters du PSG se posent tous la même question : Kylian Mbappé sera-t-il toujours là le 1er septembre prochain ? À l'heure actuelle, la tendance penche plutôt pour une réponse favorable. Et Luis Fernandez, véritable chouchou du Parc des Princes, est du même avis, selon ses propos accordés à AS.

"Je pense qu’il va continuer au PSG, mais il est difficile de prédire ce qui peut arriver. Il a toujours dit qu’il voulait aller au Real Madrid. Il lui sera difficile de le faire en tant que joueur libre, car le PSG a son mot à dire dans cette situation. Ils l’ont payé 180 millions, ils lui ont fait un super contrat, et ils ne veulent pas perdre le contact avec le joueur. Je pense qu’ils trouveront un accord pour que le PSG ne reparte pas bredouille à son départ."

Une offre de dernière minute du Real Madrid n'est pas à exclure

Depuis le début du feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid est resté très silencieux, attentif à la situation. Sur les quelques questions au sujet de l'attaquant français, Florentino Pérez s'est contenté de botter en touche, sans véritablement donner une réponse sur la potentielle venue du natif de Bondy cet été.

En Espagne, ce silence de la Maison Blanche interpelle, et laisse à penser que quelque chose se prépare dans les derniers jours du mercato. Selon plusieurs sources ibériques, le président du Real Madrid pourrait lâcher 250 millions d'euros pour mettre un terme au dossier Kylian Mbappé. Une véritable folie quand on sait que le joueur de 24 ans n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG. Une chose est sûre, ce feuilleton qui agite la période estivale depuis l'an dernier n'a pas encore livré son épilogue, et les jours à venir s'annoncent déterminants.