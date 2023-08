Alors que le PSG commençait à prendre confiance dans le dossier Randal Kolo Muani, Francfort a tenu à remettre les choses au clair.

Mercato PSG : Francfort refuse l'offre de 65 millions d'euros

Si le PSG pensait réussir à frapper un gros coup en arrachant Randal Kolo Muani de l'Eintracht Francfort pour seulement 65 millions d'euros, c'est raté. Ce mardi, d'après les informations révélées par Florian Plettenberg, les dirigeants allemands ont tenu à remettre les pendules à l'heure. Le montant proposé par le Paris Saint-Germain ne correspond pas du tout aux attentes du pensionnaire de Bundesliga, qui attend toujours au moins 100 millions d'euros pour laisser partir l'attaquant français.

Autre précision importante faite par le journaliste de Sky Sport, l'Eintracht Francfort n'est pas intéressé par la venue d'Hugo Ekitike. Une mauvaise nouvelle pour le club de la capitale qui comptait se servir de son jeune attaquant comme monnaie d'échange afin de faire baisser le prix de Randal Kolo Muani. Le dossier est donc encore très loin d'être bouclé, et les dirigeants allemands n'ont pas l'intention de faire de cadeaux au Paris Saint-Germain.

Randal Kolo Muani veut venir, mais le temps presse

La semaine dernière, un accord entre Randal Kolo Muani et le PSG a été annoncé. Le joueur formé au FC Nantes est emballé à l'idée de rejoindre la capitale française, et est déjà en adéquation avec les dirigeants parisiens au sujet de son futur contrat. Mais le plus dur reste à faire. Paris doit absolument trouver un accord avec l'Eintracht Francfort, et le temps presse.

Dans dix jours, le mercato estival aura fermé ses portes, et il n'est pas certain que le Paris Saint-Germain soit en mesure de répondre aux attentes des Allemands en si peu de temps. Dans un premier temps, il faudrait réussir à faire rentrer de l'argent dans les caisses, notamment avec la potentielle vente d'Hugo Ekitike qui pourrait rapporter 35 millions d'euros au PSG. La course contre la montre est véritablement lancée, et les prochaines heures seront décisives pour Luis Campos et son équipe.