Mercato ASSE : Un défenseur Ghanéen arrive en renfort

L’une des pistes chaudes à l’ASSE, ces derniers jours, est celle menant vers Ebenezer Annan. Le défenseur est annoncé en visite médicale dans le Forez pour finaliser son transfert.

L’ASSE est passée à l’offensive pour finaliser des transferts rapidement avant le début du championnat dans une semaine. Au poste d’arrière latéral gauche, Ebenezer Annan devrait arriver pour l’occuper. Dans ce couloir, l’équipe d’Erik Horneland manque un joueur clé. Le coach norvégien ne peut compter que sur Lassana Traoré (18 ans) et Maedine Makloufi (20 ans) de l’équipe réserve. Ces deux jeunes défenseurs n’ont aucune expérience du haut niveau.

Comme annoncé par les médias serbes, l’AS Saint-Etienne a trouvé un accord avec l’Etoile Rouge de Belgrade pour le transfert de l’international Ghanéen (2 sélections). Selon Nova Sport et Mozzart Sport, il va rejoindre les Verts contre une indemnité de 2 M€, plus des bonus pouvant atteindre 500 000 €. Cependant, le club serbe conservera 25 % sur la plus-value d’une éventuelle revente du joueur de 22 ans.

Parallèlement au dossier Ebenezer Annan, l’ASSE serait intéressée par João Ferreira, arrière droit de Watford FC en Championship. Les recruteurs stéphanois auraient également des vues sur Christ Tapé (19 ans). Ils auraient repéré le défenseur latéral gauche de l’AC Horsens au Danemark, grâce à leur outil data.