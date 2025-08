Mercato OM : Un top joueur attendu à Marseille !

La direction de l’OM touche au but pour une pépite. Tout est presque bouclé pour l’arrivée du joueur à Marseille.

Mercato OM : après Paixão, une autre pépite dans le viseur

C’est acté : Mehdi Benatia et Pablo Longoria ont finalisé la venue d’Igor Paixão. L’ailier quitte Feyenoord Rotterdam pour l’Olympique de Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang, lui aussi, est de retour sur la Canebière. Montant du transfert de Paixão ? Environ 35 M€. Un investissement lourd. Mais l’OM n’a pas l’intention de s’arrêter là. Roberto De Zerbi a déjà accueilli Facundo Medina, Angel Gomes et CJ Egan-Riley.

Et ce n’est pas tout. Les dirigeants marseillais avancent sur deux nouveaux dossiers. Selon Foot Mercato, l’un d’eux concerne Timothy Weah. Les négociations avec la Juventus toucheraient au but. La formule envisagée : prêt d’un an, option d’achat obligatoire fixée à 16 M€. Weah plaît pour sa polyvalence : latéral droit, piston, ailier, et même dépanneur à gauche. Un profil qui séduit particulièrement Benatia.

Timothy Weah va débarquer à Marseille dans les prochains jours. Le deal est presque bouclé malgré l’opposition de la Juventus. Ce sera un renfort de poids pour l’équipe de Roberto De Zerbi. Le club phocéen a besoin des joueurs performants pour livrer de performances XXL en Ligue des Champions la saison prochaine.