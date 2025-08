OL : Le point mercato de Paulo Fonseca qui plombe le moral

À deux semaines du début de saison, la peur gagne progressivement les esprits à l’OL où le mercato n’est pas celui attendu par Paulo Fonseca. Le technicien portugais a établi un bilan très inquiétant à l’approche du début de la saison.

Mercato OL : Vers un départ de Paulo Fonseca ?

Il faut noter qu’à l’occasion de ce mercato estival, les Gones ont laissé filer des joueurs, et non des moindres. On parle d’Alexandre Lacazette, qui s’est engagé avec Neom SC, de Rayan Cherki, recruté par Manchester City, ou encore de Thiago Almada, transféré à l’Atlético de Madrid par son club Botafogo FR.

En défense centrale, le prêt de Duje Caleta-Car à la Real Sociedad ajoute au déséquilibre du groupe de l’Olympique Lyonnais à deux semaines du début de la saison. Des départs non-encore comblés qui ne semblent pas rassurer Paulo Fonseca.

Pour Paulo Fonseca, ces départs n’ont pas été compensés, et cela semble l’inquiéter alors que prennent fin les matchs de préparation de la saison. « L’effectif actuel n’est pas suffisant », fait-il remarquer avant d’ajouter : « Nous avons commencé à travailler sur cette saison avant même la fin de la précédente (…) C’était déjà difficile de faire plus au regard des contraintes financières du club. Nous avons des (joueurs, ndlr) cibles bien définies depuis bien longtemps. Et je m’attends à ce que nombre de ces cibles arrivent bientôt. Nous ne pouvons pas investir comme Marseille, Monaco ou Strasbourg, mais je promets malgré tout aux supporters que nous aurons une équipe qui luttera pour gagner tous les matches ».

Cette sortie qui se termine par l’espoir a aussi tout d’un avertissement. Paulo Fonseca connaît son équipe et sait qu’avec l’effectif actuel, Lyon ne peut rien espérer de grand pour la saison à venir. Il se pourrait donc qu’il claque la porte du club à la fin du mercato si les joueurs espérés ne sont pas recrutés par la direction de l’Olympique Lyonnais.